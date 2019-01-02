YSK: Yerel seçimlere 13 parti katılacak

Yüksek Seçim Kurulu, yerel seçimlere katılacak partileri 13 olarak açıklandı.

Yüksek Seçim Kurulu, yerel seçimlere katılacak partileri 13 olarak açıklandı. 24 Haziran Genel Seçimleri’ne katılan 11 partiye Demokratik Sol Parti ve Türkiye Komünist Partisi de eklendi.

Yüksek Seçim Kurulu, 31 Mart yerel seçimlerine katılma yeterliliğine sahip partileri belirledi. Seçimlere 13 parti katılacak.

Buna göre seçimde yer alacak partiler şöyle:

— AK Parti

— Bağımsız Türkiye Partisi

— BBP

— CHP

— Demokrat Parti

— Demokratik Sol Parti

— HDP

— Hür Dava Partisi

— İYİ Parti

— MHP

— Saadet Partisi

— Türkiye Komünist Partisi

— Vatan Partisi

TRT