YSK’dan açıklama geldi

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), seçimlerde oy kullanabilecek seçmen sayısını açıkladı.

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), 14 Mayıs’ta yapılacak seçimlerde oy kullanabilecek seçmen sayısını açıkladı.

Toplam 64 milyon 191 bin 285 seçmen olduğunu açıklayan YSK, bu seçmenlerin 3 milyon 286 bin 258’inin yurt dışında yaşadığını duyurdu.

YSK, oy verme işlemleri için toplam 195 bin 705 sandık kurulacağını açıkladı. Bu sandıkların 4 bin 969’u yurt dışında, 21 bin 15’i ise köylerde kurulacak.

Seçmen kütüğü ise 12 Nisan’da netleşecek ve 19 Nisan’da seçmen bilgi kağıtlarının dağıtımı başlayacak. YSK, 6 Nisan’da ilçe seçim kurullarındaki itirazları toplayacak, 7 Nisan’da itirazları karara bağlayacak. 8 Nisan’da ise İl Seçim Kurulu’na yapılan itirazlar karara bağlanacak.