YSK Başkanı’ndan flaş İstanbul açıklaması

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Sadi Güven, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı ve sayılan oylar hakkında açıklama yaptı.

sayıYSK Başkanı Sadi Güven ”İstanbul’da 8 ilçede çoğunlukla geçersiz oylar yeniden sayılacak. İtiraz edilmeyen yerlerde mazbatalar veriliyor veya verilme aşamasında. Mazbataları vermek için yasal itiraz sürecinin sonucunu bekliyoruz” dedi.

İşte YSK Başkanı Sadi Güven’in açıklamasından satır başları:

İl seçim kurullarına itiraz süreci dolayısıyla YSK’ya itiraz süreci başladı ve süreç tüm Türkiye genelinde yapılıyor. İtiraz edilmeyen yerlerde mazbatalar veriliyor, verilmek üzere. İle itiraz gelirse de il seçim kurullarımız mazbataları verecek.

Dolayısıyla bugüne kadar size açıkladığım rakamları tüm siyasi partilerle paylaşıyorum, bunlar geçici sonuçlar ve biz mazbataları vermek için yasal itiraz sürecinin sonucunu bekliyoruz. İstanbul’da da aynı süreç işledi.

İstanbul’da akşam bize gelen dosyaya göre 8 ilçe seçim kuruluna yapılan itiraza üzerine, bu ilçe seçim kurullarımız tekrar sayım kararı almışlar ve bazı seçim kurulları bu kararı uygulamaya başlamıştır.

İlçe seçim kurulu kararı gereği tekrar sayım işlemi devam ederken, il seçim kuruluna itiraz edilmiştir. İstanbul il seçim kurulu, ilçe seçim kurulu kararana karşı itiraz hakkı bulunduğunu, bu sürecin beklenmesi gerektiğini belirterek tedbir kararıyla tekrar sayım işlemini durdurmuştur.

İtiraz edilmesi üzerine YSK kurulu toplanarak, İstanbul il seçim kurulu kararını 298 sayılı yasanın 118’nci maddesi gereğince, ilçe seçim kurulu kararının uygulanması için kararın kesinleşmesi gerekmediğinden alınan maddede kurala aykırı olarak verilen İstanbul İl Seçim Kurulu’nun 2.4.2019 tarihli kararının birinci maddesinin kaldırılmasına; iki, ilçe seçim kurulunun yeniden sayım kararı ile sayıma başlanılmış ise sayımın sonuçlandırılması gerektiğine, yeniden yapılan sayımla ortaya çıkan sonucun tüm siyasi parti ve bağımsız adaylar yönünden geçerli olması gerektiğine, yeniden sayıma yönelik ilçe seçim kurulu kararının fiilen uygulanmasına başlanılmamış ise yasal itiraz sürecin işlemesine karar verilmiştir. Bu kararı gönderdik, gereği yapılmaktadır.

Benim önüme tek tek ilçe seçim kurulu kararı gelmedi ama geçersiz oyların tekrar sayılması istenmiş. Buna karar vermişler. Bu ilk defa alınan bir karar değil. Bundan önceki seçimlerde de ilçe seçim kurullarımız yeniden sayım kararı verip de bu sayım kararı üzerine sayım yeniden başladığında bir yerde bunun kesilemeyeceğine, sonuna kadar gidilmesi gerektiğine karar verildi. İstanbul’daki hadise de budur.

Biz sayımın yapılıp yapılmaması gerektiği hususunu incelemedik. Sadece fiilen sayıma karar verilen ilçelerin sayım işlemini başlatılmasından sonra bunun artık durdurulamayacağını, çünkü bir aşamada durdurulmasının bazı siyasi partiler leh ve aleyhine sonuçlar doğurabileceğine öngördük.

Bazen itiraz edenlerin değil, itiraz etmeyenlerin lehine de sonuçlanmış olabiliyor. Bu nedenle, ilçe seçim kurulu kararları uygulanmaya başladığı andan itibaren bugüne kadarki YSK uygulaması bunun sonuna kadar gidilmesi ve maddi gerçekliğin ortaya çıkması yönündedir.

İstanbul da bu yönde. Bu şekilde diğer yerlerde de muhtemelen incelemeler vardır, bize henüz bir itiraz intikal etmedi. Ama bu normal seçim süreci içinde bugüne kadar olagelen hadiselerdir. İstanbul Büyükşehir olduğu için öne çıktı. Bu tamamen yasal itiraz süreci içinde yapılmış iş ve işlemlerdir.

TRT