YSK’dan seçim açıklaması

Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Muammer Akkaya, seçime dair konuştu ve Kılıçdaroğlu’nun sözlerine yanıt verdi.

YSK Başkanı Muammer Akkaya, bu yıl seçim beklemediklerini söyledi. Kurulun çalışma yöntemi olarak her zaman seçime hazırlıklı olduğunu da belirten Akkaya, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu’nun, “YSK’da olmayan bilgiler bizde var” sözleri için de, “Kastı nedir anlamadım ama tahminim var. Ancak yorum yapmak istemiyorum” dedi. YSK Başkanı, seçim bilgilerinin bütün siyasi partilerle paylaşıldığını, ellerinde başka bilgi de olmadığını söyledi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun, “Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK) elinde olmayan bilgiler bizde var” açıklaması üzerinden tartışmalar devam ederken, YSK Başkanı Muammer Akkaya, seçime katılma hakkı elde edecek partilerden hiçbir şey saklanmadığını, dünyada en güvenilir seçim yapılan ülkeler arasında Türkiye’nin ön sıralarda yer aldığını söyledi.

Gazeteci Saygı Öztürk’ün Sözcü’de yer alan haberine göre, 18 yaşını doldurmuş Türk vatandaşlarının adrese dayalı olarak seçmen kütüklerinin hazırlandığını belirten YSK Başkanı Muammer Akkaya bu yıl seçim olmadığı için Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü’nden bilgilerin istenmediğini söyledi. Başkan Akkaya, şunları söyledi:

“Seçim dönemi yaklaştığında bu listeleri zaten isteriz. İki senedir seçim tablosunu açtık. Biz şunu istiyoruz, ‘vatandaş mı, değil mi’. Biz buna göre adrese dayalı olarak ona göre bakıyoruz. Ondan sonra oy kullanma hakkı olmayan, seçmen olamayacakları düşürüyoruz. Bunlar arasında kısıtlılar var, askeri öğrenciler, mahkum ve benzerleri var. Seçmen kütüğünde bu düzenlemeler yoksa 18 yaşını dolduran herkes seçmen olamıyor.”

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun “Bizdeki seçmen bilgileri Yüksek Seçim Kurulu’nun elinde yok” açıklaması siyasette seçmen listesi polemiğine neden oldu. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun “Bizdeki seçmen bilgileri Yüksek Seçim Kurulu’nun elinde yok” açıklaması siyasette seçmen listesi polemiğine neden oldu.

“TAHMİNİM VAR”

Seçime girmeye hak kazanan, yeterliliği olan siyasi partileri YSK’nın ilan ettiğini hatırlatan YSK Başkanı, “Bir seçim döneminde, seçime girme hakkı elde eden partilerin iki defa seçmen kütüklerini alma hakları var. Kesinlikle hiçbir şey saklanmadan biz de olan bilgileri olduğu gibi siyasi partilerle paylaşıyoruz. Onun dışında başka bilgi bilmiyorum. CHP Genel Başkanının ‘Bizdeki bilgiler YSK’nın elinde yok’ sözlerini ne amaçlı söylediğini, kastı nedir onu doğrusu anlayamadım. Ama o sözlerle ilgili tahminim var ancak yorum yapmak istemiyorum” dedi.

Seçimle ilgili lazım olacak her bilgiyi siyasi partilere verdiklerini, parti yetkilerinin de bildiğini hatırlatan YSK Başkanı Muammer Akkaya, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Seçmen kütüklerinin aktifleşmesi için seçim döneminde genelge çıkarırız. Listeleri hem vatandaşlarımız, hem de siyasi partiler inceler. Listede yer alması gereken 7 önemli bilgi arasında yanlışlık olup olmadığını inceler ve bunları düzelttirebilirler. Seçmenin, bilgilerle ilgili itiraz hakları var. Ne bileyim vatandaş vefat etmiştir nüfustan düşürülmemiş olabilir, hatalı bilgiler yer alabilir. Bunlar el birliğiyle düzeltilir.”

“HER ZAMAN HAZIRIZ”

YSK olarak seçime her zaman hazır olduklarını kaydeden Başkan Akkaya, seçimin her zaman farklı süreçleri olduğunu kaydetti ve şu örneği verdi:

“Bizim için önemli olanlardan birisi fligranlı seçim pusulası basılması. Zarflarımız zaten hazır. Geri kalan malzeme her şekilde rahatlıkla temin edilir. Fligranlı kağıt basmak zaman alıyor. Onun için şöyle yapıyoruz: En az iki seçim yapılacakmış gibi kağıt bulunduruyoruz. Şu anda elimizde iki seçimlik kağıt hazır. Bu önümüzdeki seçimler için değil. Onlar zaten depolarımızda var. Daha sonraki yapılacak seçimler için yine kağıt alıyoruz“