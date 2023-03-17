YSK’dan seyyar sandık kararı

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), seyyar sandıklarda oy kullanacaklar için usul ve esasları belirledi.

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), 14 Mayıs seçiminde seyyar sandıklarda oy kullanacaklar için usul ve esasları belirledi.

Söz konusu karar Resmi Gazete’de yayımlandı. Seyyar sandıklarda oy kullanacak engelli ya da hastalığı olan kişilerin yakınları YSK’nın internet sitesindeki formu doldurup, doktor raporuyla birlikte 2 Nisan’a kadar muhtarlıklara başvuru yapacak.

Bir önceki seçimde kalıcı olarak yatağa bağlı olduğu tespit edilen ve seyyar sandık listesinde yer alan seçmenlerden ise sağlık raporu talep edilmeyecek.

Görme ve işitme engelli olan seçmenler ise seyyar sandıklarda oy kullanamayacak.