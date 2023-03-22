YSK’dan yeni uygulama

Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Ahmet Yener, il ve ilçe bazında anlık olarak adaya ne kadar imza verildiğinin takibinin mümkün olduğunu belirtti.

YSK Başkanı Ahmet Yener, “Bugün itibariyle il ve ilçe bazında anlık olarak hangi adaya ne kadar imza verildiğinin takibi mümkündür. Şeffaf bir ortam yaratmak amacıyla süreç takip edilebilir.” dedi.

Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Ahmet Yener, seçmenler tarafından aday gösterilecek cumhurbaşkanı adaylarının imza sürecinin bugün başladığını, 27 Mart Pazar günü saat 20.00’ye kadar süreceğini bildirdi.

Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Ahmet Yener, 14 Mayıs Pazar günü yapılacak Cumhurbaşkanı Seçimi ile 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri’ne ilişkin seçmenler tarafından aday gösterilecek Cumhurbaşkanı adaylarına ilişkin açıklamasında şunları kaydetti:

Cumhurbaşkanı ve milletvekili seçiminde, seçmenler tarafından aday gösterilmek istenen cumhurbaşkanı adaylarımız dün kurulumuz tarafından ilan edilmiştir. Bugün aday gösterilmek istenenlerin imza süreci başlamış olup 27 Mart Pazar günü saat 20.00 itibarıyla sona erecektir.

YENİ UYGULAMA

Bugün itibariyle il ve ilçe bazında anlık olarak hangi adaya ne kadar imza verildiğinin takibi mümkündür. Şeffaf bir ortam yaratmak amacıyla süreç takip edilebilir