YSK’nın seçim kararları Resmi Gazete’de

Yüksek Seçim Kurulu’nun Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28’inci Dönem Milletvekili Genel Seçimi ile seçim kararları Resmi Gazete’de yayımlandı.

Seçim takviminin başlangıç tarihi 18 Mart olarak açıklandı. YSK üyelerinin toplantısı sonucu netleşen kurul kararı Resmi Gazete’de yayımlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan seçim kararını imzaladı. Türkiye 14 Mayıs’ta seçime gidecek.

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), Cumhurbaşkanı ve 28’inci Dönem Milletvekili Genel Geçimleriyle ilgili takvime ilişkin yeni yol haritasını belirledi.

Seçime katılacak siyasi partilerin ve bağımsız adayların propaganda dönemine ilişkin usül ve esaslar Resmi Gazete’de yayımlandı.

Açık yerlerde propaganda 31 Mart’ta başlayacak

Cumhurbaşkanı seçimiyle ilgili propaganda sürecinde, ilk oylama için açık alanlarda propaganda 31 Mart’ta başlayacak, 13 Mayıs’ta sona erecek.

Seçimin ikinci oylamaya kalması halinde 15 Mayıs Pazartesi gününden 27 Mayıs Cumartesi günü saat 18.00’e kadar propaganda serbestisi devam edecek.

Cumhurbaşkanı seçiminin ikinci oylamaya kalması durumunda seçim 28 Mayıs Pazar günü gerçekleştirilecek.

Cumhurbaşkanlığından “seçim” genelgesi

18 Mart-13 Mayıs tarihleri arasında propaganda serbest

18 Mart ve 13 Mayıs tarihleri arası, serbest propaganda süresi olarak açıklandı.

Partiler yazılı basında ilan ve reklam yoluyla veya internet sitesi açarak, sözlü, yazılı ve görüntülü propaganda yapabilecek.

Oy verme gününden önceki 10 gün içinde kamuoyu araştırmaları, anket, tahmin, mini referandum gibi araştırma sonuçlarının paylaşımı yasak olacak.

Siyasi partiler ittifak protokolünü 24 Mart’ta teslim edecek

Siyasi partiler arasındaki seçim ittifakları konusunda ise 24 Mart Cuma Günü saat 17.00’ye kadar ittifak protokollerinin Yüksek seçim Kurulu’na teslim edilmesi gerekiyor.

Siyasi partiler aday listelerini ise en geç 7 Nisan Cuma günü saat 17.00’ye kadar teslim edecekler.

Seçimin başlangıç tarihi olan 18 Mart’tan itibaren oy verme gününden önceki 24 saate kadar olan sürede, Cumhurbaşkanı adayları, siyasi partiler ve bağımsız adaylar, radyo ve televizyonlarda birlikte veya ayrı ayrı açık oturum, röportaj panel gibi programlara katılarak görüşlerini açıklayabilecek.

12 Mayıs’a kadar siyasi reklam yayını serbest

18 Mart Cumartesi gününden itibaren 12 Mayıs Cuma Günü saat 24.00’e kadar siyasi reklam yayını da serbest olacak.

Yüksek Seçim Kurulu, seçim dönemindeki yayınlarda uyulması gereken yayın ilkelerini de belirleyecek.