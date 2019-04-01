YSK’ya göre İmamoğlu önde!

Demirören Haber Ajansı, Yüksek Seçim Kurulu’na göre İstanbul’da sandıkların yüzde 99,69’unun açıklandığını, İmamoğlu’nun yüzde 48,80 önde olduğunu bildirdi.

31 Mart 2019 yerel seçimleri için vatandaş sandığa gitti. Yüksek Seçim Kurulu (YSK) verilerine göre, Türkiye’de yaklaşık 57 milyon 94 bin seçmen oy kullandı.

Özellikle İstanbul’da Binali Yıldırım ve Ekrem İmamoğlu arasındaki yarış nefes kesti.

İki adayda seçimi kendilerinin kazandığını açıkladı. Anadolu Ajansı verilerine göre halen Binali Yıldırım önde görünürken; DHA, YSK verilerine dayandırdığı haberinde Ekrem İmamoğlu’nun 4 milyon 157 bin 505 oyla önde olduğunu açıkladı. İmamoğlu’nun oy oranı yüzde 48,80

Habere göre oyların yüzde 48,48’ini alan Binali Yıldırım’ın aldığı oy sayısı ise 4 miylon 130 bin 190.