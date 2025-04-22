YTB Başkanı Eren, Barışı Korumalıdır

YTB BAŞKANINDAN KIBRIS AÇIKLAMASI

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) Başkanı Abdullah Eren, yaptığı açıklamada Türkiye’nin garantörlük haklarını ve Kıbrıs Türklerinin güvenliğini her koşulda koruyacağını ifade etti. Eren, “Sonuç olarak, bu tür kışkırtıcı söylemlerle ‘duvar yıkmak’ hayalleri kuranlar, aslında barışın önüne duvar örmektedir” dedi.

SALDIRGAN AÇIKLAMALAR BARIŞA ZARAR VERİYOR

Eren, açıklamasında X sosyal medya platformu üzerinden Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) lideri Nikos Hristodulidis ve Rum Ortodoks Kilisesi Başpiskoposu Georgios’un nefret söylemlerine dikkat çekti. Rum Ortodoks Kilisesi’nin “Türkleri kovmak” gibi ifadelerinin ve Hristodulidis’in “işgal duvarını yıkmak” konusundaki açıklamalarının, adada barış arayışını değil çatışmayı teşvik ettiğini belirtti. Eren, din adamları ve siyasetçilerin, toplumları kutuplaştırmak yerine uzlaştırmayı hedeflemesi gerektiğini vurguladı.

KIBRIS’TA BARIŞIN TEMELİ EŞİTLİK VE SAYGI

YTB Başkanı Eren, Kilise’nin siyasi kışkırtmalara alet olmasının ve GKRY yönetiminin “yıkıcı retoriğinin” Kıbrıs Türk halkının bu topraklardaki meşru varlığını asla ortadan kaldıramayacağını ifade etti. “Türkiye, garantörlük haklarını ve Kıbrıs Türklerinin güvenliğini her koşulda korumaya devam edecektir. Kilise ve GKRY yönetimi, geçmişin hatalarından ders almalı ve Kıbrıs’ta barışı inşa etmenin tek yolunun karşılıklı eşitlik ve saygıdan geçtiğini artık idrak etmelidir” değerlendirmesinde bulundu.