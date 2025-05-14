YTB Başkanı Eren, Lübnan’ı ziyaret etti

BULUŞMA VE ZİYARET

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar (YTB) Başkanı Abdullah Eren, Lübnan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bassam Bedran ile Türkoloji Bölümü’nde bir ziyaret gerçekleştirdi. Eren, birkaç günlük saha çalışmalarına Beyrut’taki Lübnan Üniversitesi ziyaretiyle başlarken, Türkçe eğitimi konusundaki çabaları değerlendirdi. YTB Başkanı, Türkiye’nin Beyrut Büyükelçisi Murat Lütem ile birlikte Lübnan Üniversitesi Rektörü Bedran ve Türkoloji Bölümü’ndeki öğretim görevlileri ve öğrencilerle bir araya geldi.

TÜRKİYE’NİN TEMELİ

Eren, Lübnan Üniversitesi’nin bir devlet kurumu olmasının ve burada Türkoloji Bölümü’nün faaliyet göstermesinin önemine dikkat çekti. “Şu anda dünyanın farklı ülkelerindeki 114 üniversitede Türkoloji Bölümü faaliyet gösteriyor. Bu bölümlerde Türkçe ile ilgili eğitim çalışmaları yürütülüyor.” dedi. Eğitim gören studentslerin Türkçe konusundaki başarılarını gözlemlediğini ifade eden Eren, Türkçe konuşan öğrencilerin kendilerini etkili bir biçimde ifade ettiklerini belirtti.

Eren, Lübnan Üniversitesi Türkoloji Bölümü’nde şu anda 24 lisans öğrencisinin eğitim gördüğünü aktardı. Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin büyükelçilikler, Yunus Emre Enstitüleri, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı ile Maarif Vakfı aracılığıyla Türkçe eğitimi ve kültürel faaliyetler düzenlediğine de değindi. YTB’nin dünya genelindeki uluslararası öğrencilere burs verdiğini belirten Eren, “Geçen yıl aralarında Lübnanlıların da bulunduğu 180 Türkoloji öğrencisi Türkiye’ye gelerek dil eğitimi aldı.” ifadesini kullandı.

ÖĞRENCİ SAYISI VE GELECEK PLANLARI

Eren, “Dost ve kardeş ülke Lübnan’dan 100 öğrenci Türkiye’de burslu olarak eğitim almaktadır. Lübnan’dan ülkemizde üniversite eğitimi gören toplam 1835 öğrenci var.” dedi. Bu sayının yeterli olmadığını ve artırma çalışmalarına devam ettiklerini de vurguladı. Lübnan’ın çeşitli dini ve mezhepsel grupların bir arada yaşama iradesini koruduğunu belirten Eren, bursların başarı odaklı olarak etik ve mezhebi gözetmeden verildiğini ifade etti.

İSTİKRAR VE EĞİTİM İŞBİRLİĞİ

Eren, bölgedeki istikrarsızlıklara rağmen Lübnan’da gelecekte bir istikrar gördüğünü dile getirerek, Türkiye’nin Lübnan ile eğitim ve kültürel işbirliklerine önem verdiğini vurguladı. YTB olarak Lübnan’da birçok akademik çalışmaya destek olduklarını ve Türkmenlere yönelik çeşitli projeler gerçekleştirdiklerini söyledi. Ziyaret sırasında Türkoloji Bölümü’nde eğitim gören kız öğrenciler de Türkçe eğitime olan ilgilerini aktardı.