YTB Başkanı Eren, Mezunlarla Bir Araya Geldi.

YTB BAŞKANI BEYROUT’TA TÜRKİYE MEZUNLARIYLA BULUŞUYOR

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanı Abdullah Eren, Lübnan’ın başkenti Beyrut’ta Türkiye Mezunları ile bir araya geldi. Etkinlikte Eren’in yanı sıra Türkiye’nin Beyrut Büyükelçisi Murat Lütem ve çok sayıda Türkiye Mezunu katıldı. Türkiye Mezunları’nı temsilen konuşan Lübnan Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Mimarlık Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Khaled Omar Tadmori, Türkiye’de kazandıkları akademik birikimle kültür elçisi olduklarını ifade etti. Tadmori, “Öncelikle sorumluluk sahibi olmak bizim için bir gereksinim” diyerek iki ülke arasında ortak projeler geliştirme hedeflerini vurguladı.

İKİ ÜLKE ARASINDAKİ BAĞLARI GÜÇLENDİRMEK

Büyükelçi Murat Lütem, Türkiye Mezunları’nın iki dost ve kardeş ülke arasındaki önemli bir bağ oluşturduğunu belirtti. Türkiye’nin “bölgesel sahiplenme” kavramıyla yürüttüğü dış politikadan bahseden Lütem, bu kavram aracılığıyla mevcut sorunların bölge ülkeleri tarafından nasıl ele alınabileceğini açıkladı. Lübnan’da yeni kurulan hükümetin ülkenin kalkınmasına odaklandığını vurgulayan Lütem, Türkiye olarak bu sürece destek vermeye devam edeceklerini kaydetti. Ayrıca Türkiye Mezunları’nın ülke için önemli bir rol oynayacağını belirterek, “Ülkenize verdiğiniz desteği sürdürmeye devam edin. Ülkeniz sizin gibi zeki insanlara ihtiyaç duyuyor” şeklinde konuştu. Lütem, büyükelçilik olarak Türkiye Mezunları’nın bir araya gelmesi için çalışmalarını artıracaklarını da dile getirdi.

MEZUNLARIN KATKISI VE GELECEK PLANLARI

YTB Başkanı Eren, dünya genelindeki soydaş ve kardeş toplulukları ziyaret etmenin önemine dikkat çekti. Türkiye’de şimdiye kadar eğitim almış binlerce öğrenci olduğunu belirten Eren, 2011 yılından itibaren Türkiye Bursları’nın hayata geçtiğini ve bu bursla 55 bin öğrencinin desteklendiğini ifade etti. Eren, Lübnan’ın uzun süredir istikrarlı bir dönem geçiremediğini hatırlatarak, “Türkiye Mezunları’nın Lübnan’ın kalkınmasında büyük katkısı olacak” dedi. Ayrıca, Lübnan’dan daha fazla öğrenciyi Türkiye’de eğitim almak için teşvik edeceklerini belirtti. Eren, “Türkiye Mezunları Derneği”nin kurulmasına destek vereceklerini vurgulayarak, böyle bir derneğe ihtiyaç duyulduğunu dile getirdi.

SORUNLARIN ORTAK ÇÖZÜMÜNE VURGU

Eren, “Bölgede huzur ve istikrarın sağlanması için sorunlarımızı el ele vererek tanımlamalı ve biz çözmeliyiz.” diyerek, Türk dış politikasında barışın önemine değindi. Gazze’deki saldırılara dikkat çeken Eren, Türkiye Mezunları’nın daha adil bir dünya inşa etme çabalarını sürdürmeleri gerektiğini ifade etti. 1990’larda Türkiye’de eğitim almış Türkiye Mezunları’nın buluşmaları için Lübnan’da daha fazla etkinlik düzenlenmesi gerektiğini belirten Eren, yeni öğrencileri Türkiye’de eğitim almaya teşvik etmeleri yönünde Mezunlardan destek istedi.