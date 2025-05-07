Ytb, Türk Mühendislerine Staj İmkânı Sağlıyor

TÜRK MÜHENDİSLER İÇİN STAJ FIRSATI

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) Başkanı Abdullah Eren, Türkiye Stajları Programı kapsamında, Avrupa ve dünyanın dört bir yanından 110 Türk kökenli mühendislik öğrencisinin Türkiye’nin yüksek teknoloji üreten şirketlerinde staj yapacağını belirtti. Eren, YTB’nin Türkiye Stajları programı ile ilgili olarak yaptığı açıklamalarda, özellikle kıta Avrupa’sında 5 milyon Türk nüfusunun bulunduğunu vurguladı. Yüksek öğrenime gitme oranlarının Avrupa, Amerika ve Avustralya gibi bölgelerde Türkler arasında oldukça arttığını dile getirdi. Eren, yurt dışında mühendislik okuyan gençlere Türkiye’nin ileri teknoloji üreten şirketlerinde staj yapma fırsatı sunduklarını hatırlatarak, bu gençlerin Türkiye’nin geliştirdiği potansiyeli gözlemlemelerini istediklerini ifade etti.

STAJ PROGRAMINDAN YARARLANACAK ÖĞRENCİLER

Eren, 2023 yılı itibarıyla TUSAŞ ile başlatılan staj programı kapsamında 100 öğrencinin staj yaptığını, 2024 yılı itibarıyla TUSAŞ’ın yanı sıra ROKETSAN ve HAVELSAN şirketlerinin de programa dahil olduğunu, bu yıl STM’nin de programa eklendiğini ve toplamda 500 başvuru aldıklarını aktardı. Staja kabul edilen öğrencilerin çoğunluğunun lisans ve yüksek lisans öğrenimi gören gençlerden oluştuğunu belirten Eren, “Mühendisliğin farklı alanlarında eğitim alıyorlar ve bu gençler Türkiye’de bir ay boyunca bu şirketlerde staj yapacaklar. Bu yıl 110 gencimize temmuz ile eylül ayları arasında bu staj programını yaptıracağız.” dedi. Eren, staj programı sayesinde yurt dışında yaşayan gençlerin Türkiye ile bağlarının kuvvetlenmesini amaçladıklarını, bazı stajyerlerin yapılan stajların ardından ilgili şirketlerde çalışmaya başladıklarını da bildirdi.

Staj programına destek veren şirketlere teşekkür eden Eren, bu yıl içerisinde İngiltere’de bir buluşma düzenleyeceklerini duyurdu. Yurt dışında iyi eğitim almış, Türkiye’ye bağlı ve yaşadıkları ülkelerde de katkı sağlayan bir gençlik profili bulunduğuna dikkat çeken Eren, “2025 Türkiye Stajlarımıza Avrupa’da yaşayan mühendis gençlerimizi bekliyoruz.” dedi. Eren, staj alan öğrencilere Türkiye’de kültürel etkinlikler ve geziler düzenlediklerini belirtti. Avrupa’da yetişmiş Türk mühendislerin, tersine beyin göçü ile Türkiye’ye de katkı sağlayabileceğine vurgu yaptı.

Eren, staj programına katılan bazı öğrencilerin şirketlerce istihdam edildiğini ve YTB’nin ana amaçlarından birinin Avrupa ile dünyanın farklı yerlerinde genç bir mühendis ağı oluşturmak olduğunu ifade etti. Eren, “Bu çok önemli. Bugüne kadar, bu sene 500 başvuru aldık, önceki yıllarda da benzer şekilde başvurular oldu. 1500-2000 civarında Türk mühendis bu staj programından haberdar oldu. Bu mühendislik ağı bizim için çok değerli. Yurt dışındaki gençlerimizin Türkiye’ye aidiyetinin artmasını ve Türkiye’ye katkıda bulunmalarını önemsiyoruz. Türkiye olarak diasporamızla ilişkilerimizi güçlendirip onlardan azami derecede katkı almak istiyoruz. Bu nedenle Türkiye Stajları, çok iyi bir staj programıdır. Avrupa’daki tüm Türk mühendis adaylarını bu programa davet ediyorum.” şeklinde konuştu.