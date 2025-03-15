Yuan Liying Pist Bisikletinde Dünya Rekoru Kırdı

YENİ DÜNYA REKORU KIRILDI

2025 UCI Pist Bisikleti Uluslar Kupası’nda kadınlar sprint yarışında pedal basan Çinli bisikletçi Yuan Liying, dikkat çekici bir başarıya imza atarak dünya rekoru kırdı. Dünyanın önde gelen pist bisikleti organizasyonlarından biri olan bu kupada, Türkiye ilk kez ev sahipliği yapıyor ve bu etkinlik, beş kıtadan 44 ülke ve 300 sporcunun katılımıyla Konya Veledromu’nda sürüyor.

KONYA VELODROMU’NDA YARIŞMA

Etkinliğin 2. gün yarışlarında, kadınlar sprint kategorisinde yarışan Yuan Liying, 9.976 saniyelik süresi ve ortalama 72.173 km/saat hızı ile yeni bir dünya rekoru elde etti. Ayrıca, 1. kategori sertifika ile 10 yıllık akreditasyona sahip olan Konya Velodromu, olimpiyat düzenlenebilecek en üst düzeydeki velodromlar arasında yer alıyor. Bu durum, Türkiye’nin uluslararası spor organizasyonları için önemli bir merkez haline gelmesini sağlıyor.