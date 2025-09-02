Yücel, Adalet Mücadelesi Sürecektir

CHP İKTİDARI VE HUKUK SİSTEMİNE DİKKAT ÇEKİLDİ

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Deniz Yücel, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, “25 yıldır, evrensel hukuk ilkelerini hiçe sayan, mahkeme kararlarına uymayan, adaleti ‘Türkiye’de hukuk var’ söylemine indirgeyen AKP iktidarı hukuk sistemimize olan inancımızı bitiremez” sözleriyle hakim olan hukuksuzluğa dikkat çekti. Yücel, 2025-2026 adli yılına yönelik açıklamalarda bulundu.

DEMOKRATİK SÜREÇLERİN GÖLGESİNDE YENİ ADLI YIL

Yücel, “2025-2026 adli yılı, demokrasiyi hedef alan siyasallaşmış yargının, 19 Mart’ta millet iradesine yaptığı darbenin gölgesinde başladı” dedi. 2025 yılı, “ağır hak ihlallerinin yaşandığı, haksız ve hukuksuz tutuklamaların yapıldığı, millet iradesinin yargı eliyle gasbedildiği bir yıl” olarak anılacağını vurguladı. 16 Nisan referandumunun ardından kuvvetler ayrılığının yok olduğunu belirten Yücel, yargının bağımsız ve tarafsız yapısını kaybettiğini ifade etti.

HAKİMLER VE SAVCILARIN ONURUNA VURGU

İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek’in İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik soruşturmasının eleştirildiği basın toplantısında Yücel, “Türkiye’nin her yerinde, her şeye rağmen mesleğinin onurunu koruyan hakimlerimiz, savcılarımız, adaletin yılmaz savunucuları avukatlarımız ve fedakar adliye çalışanlarımız var” dedi. Yeni adli yılda hukukun ve adaletin zaferini kutlamak için çalışmalara devam edeceklerini vurguladı. Yücel, “Bu ülkeye, bu ülkenin adalete inanan namuslu hukukçularına güveniyoruz” diyerek tüm hukukçulara selam durdu ve yeni adli yılın hayırlı olmasını dile getirdi.