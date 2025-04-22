Yücel Arzen, 23 Nisan Marşı Klip Çekti

YÜCEL ARZEN’İN 23 NİSAN MARŞI İÇİN KLIBİ ÇEKİLDİ

AK Parti İstanbul Milletvekili ve müzisyen Yücel Arzen Hacıoğulları, kendisinin söz ve müziğine sahip olduğu “23 Nisan Marşı” için klip çekimini gerçekleştirdi. Arzen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, geçtiğimiz yıl 23 Nisan’da Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Prof. Dr. Numan Kurtulmuş’un önderliğinde, Meclis’in Şeref Kapısı önünde Türkiye Yüzyılı Orkestrası ve Korosu ile 150 kişilik bir konser verdiklerini aktardı.

ÇANAKKALE ŞEHİTLERİNE MUKABELESİ VE MÜZİKSEL YORUMLAR

Konserde iki eserin sergilendiğini belirten Arzen, “Çanakkale Şehitlerine Mukabelesi” adlı ilk eserin sözlerinin Mehmet Akif Ersoy’a, müziğinin ise kendisine ait olduğunu ifade etti. Arzen, “Bu eser sadece benim için değil aslında hepimiz için çok önemli. Eserin hemen altına İstiklal şairimiz Mehmet Akif Bey ile isimlerimizi yan yana yazmanın eserin tamamını müziklendirme cesaret, cüret ve çabamı da eklemeli.” dedi. Ayrıca, esere “mukabele” kelimesini seçmenin orkestral bir yaklaşım olduğunu ve modern müziğin tartışılmasına katkı sağladığını vurguladı.

ORKESTRA HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİ

Arzen, konserin 23 Nisan Marşı ile devam ettiğine dikkat çekerek, “Türkiye Yüzyılı Orkestrası ve Korosu, Türkiye ve dünyanın her köşesinde hızlı bir şekilde organize olabilen son derece düzenli bir topluluk. Klasik ve modern Batı müziği repertuvarına hakim olmalarının yanı sıra, kendi müziksel kodlarımızı da geliştirmekteyiz.” şeklinde konuştu. Orkestra üyelerinin sahip olduğu temel erdemlerin istiklal ve hürriyet olduğunu söyleyen Arzen, Aristoteles’in müzikle ilgili düşüncelerini hatırlatarak bu konudaki önemine vurgu yaptı.

23 NİSAN MARŞI’NIN SÖZLERİ

Arzen, 23 Nisan Marşı’nın sözlerini aynen şu şekilde paylaştı:

“Biz çocukların yarınların Umuduyuz insanlığın Çiçeklere yazılmışız Güneşli güzel günlere Sözü güçlü etki Gazi Meclisi Vatan uğruna düşen şehitleri Bir an bile unutmadık emaneti İstiklal ve hürriyeti Yirmi üç Nisan bize Atatürk’ün armağanı Kutlu olsun hepimize Türkiye Yüzyılı Biz esarete söylenen O türküyüz özgürlüğün Şiarıyız… Hürüz Ezelden bugünlere Biz hep buradayız yanıltmadık ‘Kim Var?’ diye soranları Bulutlara yazılmış ismimiz Mazlumların duasıyız Yirmi üç Nisan bize Atatürk’ün armağanı Kutlu olsun hepimize Türkiye Yüzyılı.”