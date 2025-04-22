Yücel Arzen’in 23 Nisan Marşı Klip

Yücel Arzen Hacıoğulları “23 Nisan Marşı” ile Klip Çekti

23 NİSAN’IN ÖNEMİ

AK Parti İstanbul Milletvekili ve müzisyen Yücel Arzen Hacıoğulları, söz ve müziğine imza attığı “23 Nisan Marşı” adlı eseri için klip çekti. Arzen, geçtiğimiz yıl 23 Nisan’da Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Prof. Dr. Numan Kurtulmuş’un başkanlığında, Meclis’in Şeref Kapısı önünde düzenlenen konser hakkında bilgi verdi. Bu etkinlikte 150 kişilik Türkiye Yüzyılı Orkestrası ve Korosu ile birlikte performans sergilendi.

İKİ ESERİN YER ALDIĞI KONSER

Arzen, açık havada gerçekleştirilen konserde iki eserin sahnelendiğini belirtti. İlk eser olan “Çanakkale Şehitlerine Mukabelesi”nin sözlerinin Mehmet Akif Ersoy’a ait olduğunu, müziğinin ise kendisine mensup olduğunu kaydederek, “Bu eser sadece benim için değil aslında hepimiz için çok önemli. Eserin altında İstiklal şairimiz Mehmet Akif Bey ile isimlerimizi yan yana yazmak, eserin müziklendirilmesi adına büyük bir cesaret ve çaba gerektiriyor” dedi. Arzen, esere “mukabele” adını seçmesini de vurguladıktan sonra, orkestral müzikte dinleyicinin önemine değindi.

TÜRKİYE YÜZYILI ORKESTRASI

Arzen, konserin ardından “23 Nisan Marşı” ile devam etti. Türkiye Yüzyılı Orkestrası ve Korosu’nun, Türkiye ve dünya genelinde kısa sürede organize olabilme yeteneğine sahip, sayısı ve büyüklüğü müzikal ihtiyaçlara göre şekillenen son derece disiplinli bir topluluk olduğunu ifade etti. Ayrıca, orkestranın klasik ve modern Batı müziği repertuvarına hakim olduğunu ancak Türk müziğinin de özünü yansıttığını belirtti.

ÖZGÜRLÜK TEMASI

Orkestra üyelerinin sahip olması gereken iki temel erdemin bağımsızlık ve özgürlük olduğunu vurgulayan Arzen, Aristoteles’in sözlerini hatırlatarak, “… ancak özgür insanlar müzik sanatı ile ilgilenebilir ve müzik yapabilir.” dedi. Arzen, köleliğin sembolü olarak Hz. Bilal’in çağrısını örnek göstererek, ezanın özgürlük için bir çağrı olduğunu dile getirdi. Türkiye Yüzyılı Orkestra ve Korolarının temel ilkesinin, bu bağımsızlık ve özgürlük temalarına dayandığını belirtti.

23 NİSAN MARŞI’NIN SÖZLERİ

23 Nisan Marşı’nın sözleri ise şöyle:

“Biz çocukların yarınların

Umuduyuz insanlığın

Çiçeklere yazılmışız

Güneşli güzel günlere

Sözü güçlü etki

Gazi Meclisi

Vatan uğruna düşen şehitleri

Bir an bile unutmadık emaneti

İstiklal ve hürriyeti

Yirmi üç Nisan bize

Atatürk’ün armağanı

Kutlu olsun hepimize

Türkiye Yüzyılı

Biz esarete söylenen

O türküyüz özgürlüğün

Şiarıyız…

Hürüz Ezelden bugünlere

Biz hep buradayız yanıltmadık

‘Kim Var?’ diye soranları

Bulutlara yazılmış ismimiz

Mazlumların duasıyız

Yirmi üç Nisan bize

Atatürk’ün armağanı

Kutlu olsun hepimize

Türkiye Yüzyılı”