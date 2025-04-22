Yücel Arzen’in 23 Nisan Marşı Klip

Yücel Arzen Hacıoğulları “23 Nisan Marşı” ile Klip Çekti
23 NİSAN’IN ÖNEMİ
AK Parti İstanbul Milletvekili ve müzisyen Yücel Arzen Hacıoğulları, söz ve müziğine imza attığı “23 Nisan Marşı” adlı eseri için klip çekti. Arzen, geçtiğimiz yıl 23 Nisan’da Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Prof. Dr. Numan Kurtulmuş’un başkanlığında, Meclis’in Şeref Kapısı önünde düzenlenen konser hakkında bilgi verdi. Bu etkinlikte 150 kişilik Türkiye Yüzyılı Orkestrası ve Korosu ile birlikte performans sergilendi.
İKİ ESERİN YER ALDIĞI KONSER
Arzen, açık havada gerçekleştirilen konserde iki eserin sahnelendiğini belirtti. İlk eser olan “Çanakkale Şehitlerine Mukabelesi”nin sözlerinin Mehmet Akif Ersoy’a ait olduğunu, müziğinin ise kendisine mensup olduğunu kaydederek, “Bu eser sadece benim için değil aslında hepimiz için çok önemli. Eserin altında İstiklal şairimiz Mehmet Akif Bey ile isimlerimizi yan yana yazmak, eserin müziklendirilmesi adına büyük bir cesaret ve çaba gerektiriyor” dedi. Arzen, esere “mukabele” adını seçmesini de vurguladıktan sonra, orkestral müzikte dinleyicinin önemine değindi.
TÜRKİYE YÜZYILI ORKESTRASI
Arzen, konserin ardından “23 Nisan Marşı” ile devam etti. Türkiye Yüzyılı Orkestrası ve Korosu’nun, Türkiye ve dünya genelinde kısa sürede organize olabilme yeteneğine sahip, sayısı ve büyüklüğü müzikal ihtiyaçlara göre şekillenen son derece disiplinli bir topluluk olduğunu ifade etti. Ayrıca, orkestranın klasik ve modern Batı müziği repertuvarına hakim olduğunu ancak Türk müziğinin de özünü yansıttığını belirtti.
ÖZGÜRLÜK TEMASI
Orkestra üyelerinin sahip olması gereken iki temel erdemin bağımsızlık ve özgürlük olduğunu vurgulayan Arzen, Aristoteles’in sözlerini hatırlatarak, “… ancak özgür insanlar müzik sanatı ile ilgilenebilir ve müzik yapabilir.” dedi. Arzen, köleliğin sembolü olarak Hz. Bilal’in çağrısını örnek göstererek, ezanın özgürlük için bir çağrı olduğunu dile getirdi. Türkiye Yüzyılı Orkestra ve Korolarının temel ilkesinin, bu bağımsızlık ve özgürlük temalarına dayandığını belirtti.
23 NİSAN MARŞI’NIN SÖZLERİ
23 Nisan Marşı’nın sözleri ise şöyle:
“Biz çocukların yarınların
Umuduyuz insanlığın
Çiçeklere yazılmışız
Güneşli güzel günlere
Sözü güçlü etki
Gazi Meclisi
Vatan uğruna düşen şehitleri
Bir an bile unutmadık emaneti
İstiklal ve hürriyeti
Yirmi üç Nisan bize
Atatürk’ün armağanı
Kutlu olsun hepimize
Türkiye Yüzyılı
Biz esarete söylenen
O türküyüz özgürlüğün
Şiarıyız…
Hürüz Ezelden bugünlere
Biz hep buradayız yanıltmadık
‘Kim Var?’ diye soranları
Bulutlara yazılmış ismimiz
Mazlumların duasıyız
Yirmi üç Nisan bize
Atatürk’ün armağanı
Kutlu olsun hepimize
Türkiye Yüzyılı”