Yücel Bayram, 2024’te 50 Proje Açıkladı

TKDK 2024 ÇAĞRI DÖNEMLERİ HAKKINDA AÇIKLAMALAR

Adana Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Yücel Bayram, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) tarafından yürütülen IPARD Programı çerçevesinde 2024 yılı içerisinde 4 çağrı döneminde toplam 50 proje başvurusu yapıldığını bildirdi. Bu başvurularda toplam uygun harcama tutarının 662 milyon 438 bin 163 TL olduğunu, buna karşılık hibe talebinin ise 372 milyon 554 bin 927 TL olduğunu ifade etti. Bayram, incelemeleri tamamlanan projelerden uygun harcama tutarının 198 milyon 501 bin 160 TL, hibe tutarının ise 99 milyon 450 bin 344 TL olan 11 proje ile sözleşme imzalandığını belirtti.

2024 YILINDA KKDK ÇAĞRI DÖNEMLERİ VE PROJE DETAYLARI

Başkan Yücel Bayram, Adana’da 1 Ocak 2024 itibarıyla faaliyete geçen TKDK’nın yıl içerisinde çeşitli sektörlerde 4 başvuru çağrı dönemine çıkacağını duyurdu. 2025 yılı çağrı ön takviminin de yayınlandığını ve Haziran ayı itibarıyla çağrı ilanlarına çıkılacağını açıkladı. Yıl boyunca gerçekleştirilen 4 çağrı döneminde toplam 50 proje başvurusunun yapıldığını ve “Tarım ve Balıkçılık Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması” tedbirinde Haziran’da proje teslimlerinin tamamlandığını, bu süreçte 17 başvuru alındığını, idari ve teknik incelemeler sonucunda ise 9 projenin sözleşme imzalamaya hak kazandığını aktardı.

ÇİFTLİK FAALİYETLERİ VE DİĞER PROJELER HAKKINDA BİLGİLER

Meyve-sebze işleme/paketleme, soğuk hava deposu, süt ürünleri işleme ve zeytinyağı gibi farklı alanlarda projeler sözleşme imzalandıktan sonra yatırım uygulama aşamasına geçmeye başladığını belirten Bayram, “Çiftlik Faaliyetlerinin Çeşitlendirilmesi ve İş Geliştirme” tedbirinde ise Eylül sonu itibarıyla proje teslimlerinin tamamlandığını söylerken, 22 projeden 10’unun incelemeye hak kazandığını ve 2 projenin sözleşme imzaladığını aktardı. Tarımsal İşletmelerin Fiziki Varlıklarına Yönelik Yatırımlar tedbirinde ise 6 adet proje başvurusu yapildiğini ve bunlardan 2’sinin büyükbaş besi, 3’ünün büyükbaş süt hayvancılığı, 1’inin ise küçükbaş besi projesi olduğunu ifade etti.

GELECEK VAAT EDEN HİBE ÇAĞRILARI

Son olarak Başkan Yücel Bayram, 2025 yılı hibe çağrıları kapsamında tahmini olarak 75 proje başvurusu alınmasının planlandığını, bunun 260 milyon TL yatırım tutarına karşılık yaklaşık 130 milyon TL hibe desteği sağlanması hedeflendiğini sözlerine ekledi.