Yücel, Ceviz Kabuklarından Minyatür Obje Yapıyor

YÜCEL’İN YENİ HOBİSİ

Ankara Büyükşehir Belediyesi’nden emekli olduktan sonra bir süre oto kaporta işiyle meşgul olan Yücel, KOAH hastalığı sebebiyle iş hayatına son verdi. Ailesiyle birlikte Edremit’in Akçay Mahallesi’ne taşınan Yücel, bir akrabasının önerisiyle ceviz kabuklarından minyatür süs eşyaları yapmaya başladı. Balkonunu atölyeye dönüştüren Yücel, Zeytinli Mahallesi Altınkum mevkisinde belediyenin oluşturduğu sanat sokağında ürünlerini sergiliyor.

OBJE YAPIM SÜRECİ

Yücel, bugüne kadar 110 farklı obje üretti. Ceviz kabuklarından bağlama, kaplumbağa, kuş, abajur, el arabası, bebek beşiği, motosiklet, helikopter ve uçak gibi pek çok figür tasarladı. İlk çalışmalarına bebek ve gemi figürleriyle başlayan Yücel, zamanla hayvan ve insan figürlerine yönelerek koleksiyonunu genişlettiğini belirtmekte. Ceviz kabuklarını özel tekniklerle işleyerek, kabukların içini tamamen boşaltıp, su ve ilaçla temizledikten sonra su bazlı vernikle parlayarak dayanıklı hale getiriyor. Yücel, “Bir obje ortalama bir günümü alıyor. Amacım para kazanmak değil, insanların takdirini görmek” şeklinde konuştu.

TAKİPÇİLERİN BEĞENİSİ

Hobi olarak başladığı bu uğraşta asıl mutluluğu, çevresinden gelen beğeni ve olumlu yorumlardan alıyor. Yücel, “10 yıldır bu işi sürdürüyorum ve her seferinde üzerine ekleyerek devam ediyorum. Gittiğim her yerde objelere dikkatle bakıyor, yeni tasarımlar için ilham alıyorum. Gelenler üretim sürecini görüyor, ‘Eline sağlık’ demeleri bana yetiyor” diyor.

DETAYLI İŞÇİLİK

Yücel’in objelerini inceleyen Sedef Derici, “Bunları ilk kez görüyorum. Kürdanlıklar, keman çalan figürler, yoğurtçular, piyano çalanlar, halı dokuyanlar. Hepsi ceviz kabuğundan yapılmış. Bu kadar detaylı işçiliğin cevizden çıkması, bana göre büyük bir sanat eseri” ifadesinde bulunuyor.