Yücel Coşkun, Bocce ile Hedef Belirledi

HAYATINI BOCCE İLE DEĞİŞTİRDİ

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde yaşayan bedensel engelli Yücel Coşkun (31), tanıştığı bocce sporu ile yeniden hayata sarıldı. Kendi geliştirdiği başın üzerinden atış tekniği ile önemli dereceler elde eden Coşkun, milli takıma seçilme başarısı gösterdi. Yücel Coşkun, yıllarca evden dışarı çıkmadığını belirterek, “Şimdi hedefim, Avrupa’da şampiyon olmak” diye ifade ediyor.

BEŞ YILDA BİR DÖNÜŞÜM YAŞADI

Yücel Coşkun, doğuştan bedensel engelli olarak büyüdüğü Çorlu’da ailesinin yanında, uzun yıllar evden çıkmadan yaşam sürdü. 5 yıl önce Çorlu Gençlik ve Spor Bedensel Engelliler Kulübü ve Bocce Milli Takım Antrenörü Gamze Çelikkıran ile tanıştıktan sonra spora adım attı. Bocce ile hayatının değiştiğini dile getiren Coşkun, “İlk başta tereddüt ettim; ancak arkadaşlarımı tanıdıkça bu sporu daha çok sevmeye başladım. 2022 yılında katıldığım ilk Türkiye şampiyonasında iyi bir derece elde ettim ve milli takım kamplarına seçildim. Geçen nisan ayında Kocaeli’nin Gebze ilçesinde düzenlenen Türkiye Bocce Şampiyonası’nda Türkiye 2’nciliğini kazandım” şeklinde konuşuyor.

BİR ZORLUKLA BAŞA ÇIKIYOR

Coşkun, engellilerin hayatının zorluklarla dolu olduğuna dikkat çekerek, “Bocce çok zor bir spor. Kendi hayatım da kolay değil ama ben zorluğu seviyorum” diyor. Kendine özgü bir atış stiline sahip olduğunu belirten Yücel Coşkun, bu konuda ciddi bir çalışma süreci geçirdiklerini aktarıyor, “Hedefim, Avrupa şampiyonu olmak” diye ekliyor.

ANRETER ÖVÜYOR

Çorlu Gençlik ve Spor Bedensel Engelliler Kulübü ve Bocce Milli Takım Antrenörü Gamze Çelikkıran, Yücel’in özverili ve disiplinli bir sporcu olduğunu vurguluyor. “Yücel, bu branşta aşırı istekli. Onu tanıdığımda evden hiç çıkmamıştı, ancak onun gözleriyle bu sporu yapabileceğini hemen anladım,” diyor Çelikkıran. Antrenör, Yücel’in spora hızlı bir şekilde adapte olduğunu ve bu durumun kendisini motive ettiğini ekliyor.

BRANŞIN YAYGINLIĞI DÜŞÜK

Antrenör Gamze Çelikkıran, boccenin toplumda yaygın olmadığını ifade ediyor. “İlk başta bu branşa sporcu bulmakta zorluk yaşıyorum. Fakat bir şekilde anlatınca ve görsel destekle sürece katıldıklarında sporcu bağlanmaya başlıyor,” diye belirtiyor.

ÖZEL ATILIŞ TEKNİĞİ

Yücel Coşkun ile 5 yıl süren bir çalışma sürecinden bahseden Gamze Çelikkıran, “Yücel’in atış stili gerçekten bir mucize. Diğer sporcuların yapamadığı bir şeyi, kafasının üzerinden atarak başarıyor,” diyerek, Yücel’in belirgin özelliğine dikkat çekiyor. “Bu stili başarmak için çok çalıştık. Yücel’in azmi ve kararlılığı bize bu başarıyı getirdi” diye sözlerini sürdürüyor.