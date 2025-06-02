Yücel, Ekrem İmamoğlu’nun bağını vurguladı

İŞÇİ GREVİ YEREL YÖNETİMDE ÖNEMLİ BİR GÜNDEM

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Deniz Yücel, İzmir Büyükşehir Belediyesi işçilerinin devam eden grevine yönelik açıklamalarda bulundu. Yücel, “Bir an önce sendikayla büyükşehir belediyemizin ortak bir noktada buluşması, koşullar ve imkanlar el verdiği ölçüde işçi ve emekçi kardeşlerimizin hakkını ezdirmeden, yedirmeden, emeğinin karşılığını mümkün mertebe vererek ancak belediye imkanlarını ve koşulları göz önüne alarak bir uzlaşı sağlanması dileğimizdir.” sözleriyle işçilerin haklarının korunmasına vurgu yaptı.

YOLSUZLUK SORUŞTURMALARI ÜZERİNE DEĞERLENDİRMELER

CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK), Genel Başkan Özgür Özel başkanlığında parti genel merkezinde toplandı. MYK gündemiyle ilgili basın toplantısı düzenleyen Yücel, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen yolsuzluk soruşturması neticesinde partinin belediye başkanlarının gözaltına alınmasını eleştirdi. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun 75 gündür tutuklu olduğunu hatırlatan Yücel, İmamoğlu’nun halkla kurduğu bağın koparılmasının imkansız olduğunu ifade etti.

EKONOMİK SIKINTILAR VE EMEKÇİLERİN DURUMU

Yücel, sokağın geçim sıkıntısının da gündemlerinde olduğunu belirterek, iktidara ekonomi üzerinden eleştirilerde bulundu. CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in DİSK, TİSK, HAK-İŞ ve TÜRK-İŞ ile geçen hafta gerçekleştirdiği görüşmeleri hatırlatan Yücel, AKP iktidarına yönelik bir çağrıda bulunarak, “Temmuzda bir ara zam yapmamayı akıllarından bile geçirmesinler. Emekçinin artık dayanacak gücü kalmadı. Milyonlarca emekçinin ve ailelerinin ahı, vebali üzerinizdedir.” dedi.

YENİ ANAYASA TALEPLERİ VE GEÇMİŞ HUKUKSUZLUKLAR

Ülkede çözülmeyi bekleyen birçok sorun varken, iktidarın önceliğinin yeni bir anayasa yapmak olduğunu iddia eden Yücel, “AKP iktidarı öncelikle, bugüne kadar sergilemiş olduğu hukuk dışı tavırlarından vazgeçmelidir. ‘Yeni anayasayı kendimiz için değil, ülkemiz için istiyoruz. Benim tekrar seçilme veya tekrar aday olma gibi bir derdim yok.’ diyen Erdoğan, önce 86 milyona, sonra da aynı masaya oturmak istedikleri CHP’ye samimiyetini göstermelidir.” şeklinde konuştu.

ÇÖP TOPLAMA SORUNU VE YASAL ENGELLER

Yücel, İzmir Büyükşehir Belediyesine bağlı iştiraklerde çalışan yaklaşık 23 bin işçinin grevi ile ilgili olarak, işçilerin grev hakkına saygı duyduklarını ifade etti. “6353 Sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu’nda neyin grev kırıcılık olduğu tarif edilmiştir.” diyen Yücel, çevre sağlığı için tehlike oluşturan birikmiş çöpün toplanması konusunda yasal bir engel olmadığını belirtti. Yücel, “Bir an önce sendikayla büyükşehir belediyemizin ortak bir noktada buluşması, koşullar ve imkanlar el verdiği ölçüde işçi ve emekçi kardeşlerimizin hakkını ezdirmeden, yedirmeden…” diyerek sürecin çözülmesine dair dileklerini dile getirdi.