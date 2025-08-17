Yukarıesen-Aşağıesen Asfalt Yolu Tamamlandı

YOL ÇALIŞMALARI TAMAMLANDI

Ağrı’nın Taşlıçay ilçesine bağlı Yukarıesen-Aşağıesen köy yolunun 1,1 kilometrelik bölümü için bitümlü sıcak karışım (BSK) asfalt serim çalışmaları sona erdi. Ağrı Valiliği, bu çalışmanın İl Özel İdaresi ekipleri tarafından gerçekleştirildiğini belirtiyor.

KÖY YOLLARI GÜVENLİ HALE GELİYOR

Gerçekleştirilen asfalt kaplama işlemleri ile köy yollarının daha güvenli, konforlu ve ulaşılabilir olduğunu vurguladı. Taşlıçay ilçesindeki Yukarıesen-Aşağıesen köy yolunun asfalt kaplama çalışmaları tamamlandı ve bu yol artık vatandaşların hizmetine sunulmuş durumda.