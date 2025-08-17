Haberler

Yukarıesen-Aşağıesen Asfalt Yolu Tamamlandı

YOL ÇALIŞMALARI TAMAMLANDI

Ağrı’nın Taşlıçay ilçesine bağlı Yukarıesen-Aşağıesen köy yolunun 1,1 kilometrelik bölümü için bitümlü sıcak karışım (BSK) asfalt serim çalışmaları sona erdi. Ağrı Valiliği, bu çalışmanın İl Özel İdaresi ekipleri tarafından gerçekleştirildiğini belirtiyor.

KÖY YOLLARI GÜVENLİ HALE GELİYOR

Gerçekleştirilen asfalt kaplama işlemleri ile köy yollarının daha güvenli, konforlu ve ulaşılabilir olduğunu vurguladı. Taşlıçay ilçesindeki Yukarıesen-Aşağıesen köy yolunun asfalt kaplama çalışmaları tamamlandı ve bu yol artık vatandaşların hizmetine sunulmuş durumda.

Osmaneli Kaymakamı Kılıç, Vatandaşları Ziyaret Etti

Osmaneli Kaymakamı Abdüssamed Kılıç, Camicedit Mahallesi'nde vatandaşların yaşam koşullarını değerlendirdi ve askerlik hayali kuran bir gençle anılar paylaştı.
Anadolu Üniversitesi, Karacahisar Kalesi’ne Ziyaret

Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Adıgüzel, Osmanlı'nın kuruluş dönemine ait buluntuların bulunduğu Karacahisar Kalesi kazı alanını gezerek, kazının önemine vurgu yaptı.

