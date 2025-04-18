Yukatel Merkezefendi, Anadolu Efes’i yendi

MAÇ DETAYLARI

Salon: Basketbol Gelişim Merkezi

Hakemler: Ali Serkan Emlek, Hüseyin Çelik, Batuhan Söylemezoğlu

Takımların oyuncu performanslarıyla maçın önemli anlarına yer verildi. Anadolu Efes, Rıdvan Öncel 9, Thompson 5, Nwora 24, Ercan Osmani 4, Oturu 16, Smits 11, Dozier 3, Doğuş Özdemiroğlu 6, Erkan Yılmaz 4 ve Willis 15 sayı üretti. Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket ise Vanwijn 21, Bleijenbergh 12, Egehan Arna 8, Moody 23, Nnaji 15, Newman, Egemen Güven 13, McLemore 5, Metin Türen 3 sayı ile dikkat çekti.

PERİYOT SONUÇLARI

1. Periyot: 24-26

Devre: 50-52

3. Periyot: 71-76

Maçta 39.58. dakikada 5 faulle çıkan oyuncu Oturu oldu. Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi’nin 26. haftasında Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket, deplasmanda Anadolu Efes’i 100-97 ile yenerek 9. galibiyetini elde etti. Bu sonuçla Denizli ekibi önemli bir başarı sağladı. Lacivert-beyazlı ekip ise bu maçla birlikte 7. kez sahadan yenilgiyle ayrıldı.