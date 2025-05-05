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Yukatel Merkezefendi Yendi Türk Telekom’u

MAÇIN DETAYLARI

Salon: Ankara
Hakemler: Mehmet Karabilecen, Fatih Arslanoğlu, Uğur Akyıldız

Türk Telekom Takımı:
İsmet Akpınar 15, Smith 7, Brown 7, Makoundou 7, Alexander 10, Hanlan 20, Bess, Bruhnke 3, Melih Tunca, Berkan Durmaz, Mahir Ağva 2

Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket Takımı:
Moody 7, Egehan Arna 20, Bleijenbergh 5, Vanwijn 17, Nnaji 5, Cook 15, McLemore 9, Metin Türen, Arca Tülüoglu, Berke Aygündüz 1

PERİYOT SONUÇLARI

1. Periyot: 21-21
Devre: 43-35
3. Periyot: 54-51

MAÇ SONUCU

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi’nin 28. haftasında Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket, Türk Telekom’u 78-64 yenerek sahadan galip ayrıldı.

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