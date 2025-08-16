Haberler

Yüksek Askeri Şûra Sürpriz Ayrılıklar Getirdi

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN’IN BAŞKANLIĞINDA YÜKSEK ASKERİ ŞÛRA TOPLANDI

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın başkanlığında yapılan son Yüksek Askeri Şûra (YAŞ) toplantısında, Türk Silahlı Kuvvetleri’nde (TSK) beklenmedik bir ayrılık gerçekleşti. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, YAŞ kararları çerçevesinde emekliliğe sevk edildi. Bu durum, TSK içindeki görev değişikliklerini hızlandıracak bir gelişme olarak dikkat çekiyor.

Gürak’ın karargahtaki yakın çalışma arkadaşı olan Genelkurmay 2. Başkanı Orgeneral Kemal Yeni, Ankara’dan Erzincan’daki 3. Ordu Komutanlığı’na atandı. Yeni’nin bu atama sonrasında emeklilik dilekçesi verdiği ve talebin işleme konulduğu öğrenildi. 2022’de Ege Ordu Komutanlığı görevini üstlenen Yeni, 2023 yılından başlamış olarak Genelkurmay 2. Başkanlığı görevini yürütüyordu.

Orgeneral Kemal Yeni’nin emeklilik kararı sonrasında, kısa bir süre içinde 3. Ordu Komutanlığı’na yeni bir ismin atanması bekleniyor. Bu süreç, Türk Silahlı Kuvvetleri’ndeki hiyerarşik yapı ve görev değişiklikleri üzerinde önemli bir etki sağlıyor.

ÖNEMLİ

Haberler

Elektrikli Araçlar Türkiye’de Büyümeye Devam Ediyor

Elektrikli araçlar, Türkiye ve dünya genelinde satış rakamları ve pazar paylarıyla önemli bir büyüme gösteriyor.
Haberler

Marmara Depremi’nde Gönüllüler Unutulmuyor

Marmara ve Kahramanmaraş depremlerinde görev yapan arama kurtarma gönüllüleri Niyazi Özgür Yüce ile Erdem Yetek, deneyimlerini hala zihinlerinde canlı tutuyor.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.