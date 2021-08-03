Yüksek Askeri Şura yarın toplanıyor

Yüksek Askeri Şura (YAŞ) yarın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanıyor.

Edinilen bilgiye göre, Şura toplantısı yarın Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde yapılacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın başkanlığındaki toplantıya Şura üyeleri, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz katılacak.

Şura toplantısı öncesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki Şura üyeleri, her yıl olduğu gibi Anıtkabir’i ziyaret edecek.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ndeki toplantıda, albayların terfileri, görev sürelerinin uzatılması veya emekliye ayırma işlemlerinin yanı sıra generallerin terfi ve atama dosyaları da ele alınacak. YAŞ çalışmalarının bir günde tamamlanması öngörülürken, Şura’da alınan kararlar Erdoğan’ın onayının ardından uygulamaya konulacak.