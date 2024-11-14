More
Gündem

“Yüksek Bütçeli Konserlerin Hesabını Soracağız”

yuksek-butceli-konserlerin-hesabini-soracagiz

ERDOĞAN’DAN CHP’YE TEPKİ

Cumhurbaşkanı Tayip Erdoğan, CHP yönetimindeki belediyelerin düzenlediği konserlerde harcanan yüksek bütçelere karşı tepkisini dile getirdi. “Konser adı altında birilerine milyonlar ödenince olan vatandaşa oluyor” diyen Erdoğan, kamu kaynaklarının yanlış kullanımıyla ilgili önemli uyarılarda bulundu.

HUKUK ÖNÜNDE HESAP VERİLECEK

Cumhurbaşkanı, “Kamunun hakkını hoyratça kullananlardan, yandaşlarına sermaye edenlerden hesabını hukuk önünde sorarız” ifadelerini kullanarak, bu tür uygulamaların takipçisi olacaklarını vurguladı.

ÖNEMLİ

Gündem

Yoğun Bakımda Elif Nur’un Ölümü

Çanakkale'de refüje çarpıp takla atan otomobilin sürücüsü Elif Nur Çalışkan, kaza sonrası 9 gün mücadelesinin ardından hayatını kaybetti.
Gündem

Narkoçelik-48 Operasyonu İle Uyuşturucu Yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, son iki haftada 73 ilde gerçekleştirilen Narkoçelik-48 operasyonlarında 4,9 ton uyuşturucu ve 9,9 milyon uyuşturucu hapın ele geçirildiğini açıkladı. 780 şüpheli yakalandı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ayrı bir sayfada açılır. Yayınlanan haberlerden, yazılardan ve yorumlardan yazarları sorumludur.