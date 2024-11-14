“Yüksek Bütçeli Konserlerin Hesabını Soracağız”

ERDOĞAN’DAN CHP’YE TEPKİ
Cumhurbaşkanı Tayip Erdoğan, CHP yönetimindeki belediyelerin düzenlediği konserlerde harcanan yüksek bütçelere karşı tepkisini dile getirdi. “Konser adı altında birilerine milyonlar ödenince olan vatandaşa oluyor” diyen Erdoğan, kamu kaynaklarının yanlış kullanımıyla ilgili önemli uyarılarda bulundu.
HUKUK ÖNÜNDE HESAP VERİLECEK
Cumhurbaşkanı, “Kamunun hakkını hoyratça kullananlardan, yandaşlarına sermaye edenlerden hesabını hukuk önünde sorarız” ifadelerini kullanarak, bu tür uygulamaların takipçisi olacaklarını vurguladı.