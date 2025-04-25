Yüksek Divan Kurulu 26 Nisan

GÖZLER YÜKSEK DİVAN KURULU TOPLANTISINDA

Sarı-lacivertli camiada heyecan, 26 Nisan Cumartesi günü yapılacak Yüksek Divan Kurulu toplantısına çevrildi. Fenerbahçe’de geçmişte görev almış eski yönetici Hakan Bilal Kutlualp’in bu toplantıda adaylığını duyuracağı iddia ediliyor.

HAKAN BİLAL KUTLUALP KİMDİR?

Hakan Bilal Kutlualp, 1966 yılında İstanbul’da dünyaya geldi. İş dünyasında başarılı bir kariyere sahip olan Kutlualp, Fenerbahçe Spor Kulübü’nün eski yöneticilerindendir. Farklı sektörlerde faaliyet gösteren Kutlualp, özellikle turizm, tekstil ve muz ticareti alanlarında etkili olmuştur. Fenerbahçe camiasında “Muz Kralı” unvanıyla anılan Kutlualp, kulübün önemli transferlerinde büyük katkılar sağlamıştır. Hakan Bilal Kutlualp’in serveti konusunda ise kesin bir bilgi bulunmuyor.