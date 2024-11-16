“Yüksek Elektrik Tüketim Düzenlemesi Detayları”

CAMİLER VE İBADETHANELER DÜZENLEDEN MUAF TUTULDU

Camiler, cemevleri, ibadethaneler, dernekler ve AFAD geçici barınma merkezleri, yapılacak düzenlemenin kapsamı dışında bırakıldı. Tarımsal faaliyetler grubunda ise son kaynak limiti değişiklik göstermedi. Bu durum, tarımsal üretim faaliyetleriyle uğraşan herhangi bir tüketicinin düzenlemeden etkilenmeyeceği anlamına geliyor.

ETKİLENEN ABONELERİN YÜZDE 3’Ü

Meksen abonelerinin sayısı yaklaşık 40 milyon olarak kaydediliyor. Yüksek elektrik tüketimine sahip 1.2 milyon mesken abonesi bulunduğu göz önünde bulundurulduğunda, tüm mesken abonelerinin sadece yüzde 3’ünün bu düzenlemeden etkilenmesi bekleniyor. Sanayi tüketicileri ile Kamu ve Özel Hizmetler Sektörü ve Diğer abone grupları için yıllık limit 15.000 kWh olarak belirlendi. Bu limite göre, Sanayi abone grubundan yaklaşık 20.000 ve Kamu/Özel/Diğer grubundan ise yaklaşık 565.000 yeni tüketicinin belirlenen limitin üzerinde kalması öngörülüyor.

BAKAN BAYRAKTAR’DAN AÇIKLAMA

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, yüksek elektrik tüketimi gerçekleştiren mesken aboneleri için sübvansiyonlu fiyatların kaldırılacağını ve bu abonelerin şubat ayından itibaren elektriği gerçek maliyet üzerinden ödeyeceklerini duyurdu. Aylık 417 kilovatsaatin (1.050 TL) üzerindeki tüketimler için faturalarda gerçek maliyetlerin yansıtılacağı ifade edildi. Bu düzenlemeden 1.2 milyon mesken abonesinin etkileneceği belirtiliyor. Ayrıca, belirlenen sınırı aşan abonelerin faturalarının iki katına çıkma ihtimali olduğu aktarılıyor.