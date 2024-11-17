“Yüksek Fiyatlı Ve Özel Anzer Balı”

ANZER BALININ YÜKSEK FİYATI VE DEĞERİ

Rize’nin 2 bin 300 rakımlı Anzer Yaylası’nda üretilen Anzer balı, dünyanın en değerli balları arasında yer alıyor ve bu yıl 4 bin TL’den alıcı buluyor. Coğrafi işaretli ve seri numaralı olarak üretilen bu bal, hem Türkiye’de hem de Avrupa’da büyük bir ilgi görüyor. Anzer balı, sınırlı üretim miktarı ve yüksek fiyatı ile bilinirken, geleneksel yöntemlerle toplanan polenlerden elde ediliyor. Rize Arıcılar Birliği, balı özenle dolum tesislerine aktarıyor ve Hacettepe Üniversitesi’nde yapılan analizler olumlu sonuçlar veriyor. 250 gramı 1000 TL, 500 gramı ise 2 bin TL’den satılıyor.

AVRUPA VE ASYA’DAN GELEN TALEP

Anzer balı, Türkiye sınırlarını aşarak yurtdışında da büyük bir ilgiyle karşılanıyor. Antioksidan özellikleri, yüksek vitamin ve mineral içeriği sayesinde, Anzer balı yalnızca lezzetli bir tat değil, aynı zamanda sağlık için de değerli bir ürün olarak öne çıkıyor. Vücudu toksinlerden arındırarak cilt sağlığını iyileştiriyor ve doğal bir şifa kaynağı olarak tercih ediliyor. Ayrıca, soğuk algınlığında etkili olması ve antibakteriyel özellikleriyle tıbbi alanda da mümkün olan bir çözüm sunuyor. Anzer balı, yüksek fiyatı ve faydalı bileşenleriyle dikkat çekiyor, farklı sağlıklı yararları ile lüks bir tüketim maddesi haline geliyor. Yüksek talep ve sınırlı üretim, bu balı özel ve nadir kılıyor.