Yüksek Gelirli Ülkeler Grubuna Girme İhtimalimiz Arttı

KÜRESEL ŞARTLARA RAĞMEN İSTİKRARLI BÜYÜME

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) 2025 yılı ikinci çeyrek Dönemsel Gayrisafi Yurt İçi Hasıla verilerine ilişkin görüşlerini sosyal medya hesabından paylaştı. Şimşek, zorlu küresel koşullara rağmen Türkiye ekonomisinin sürekli bir şekilde büyüdüğünü ve enflasyonun devamlı düştüğünü belirtti. Uyguladıkları program ile hedeflerine güvenli bir şekilde ilerlediklerini vurguladı.

2025 yılının ikinci çeyreğinde büyümenin takvim ve düşük baz etkilerinin yardımıyla yıllık yüzde 4,8 oranında gerçekleştiğini hatırlatan Şimşek, “İmalat sanayi, yüksek teknolojili üretimdeki güçlü artışın desteğiyle 12 çeyreğin en iyi performansını sergiledi. Tüketim ve yatırım dengeli seyrini sürdürdü. Ticaret ortaklarımızın yaklaşık yüzde 2 ile görece düşük büyümesine ve öne çekilen talebe rağmen cari açığın milli gelire oranı yıllık yüzde 1,3 ile sürdürülebilir seviyelerde kalmaya devam etti” diye konuştu.

Bakan Şimşek, ekonomi programının nihai hedefi olan kalıcı refah artışında önemli bir aşamaya yaklaştıklarının altını çizerek, “Dünya Bankası sınıflamasına göre 2025 yılında yüksek gelirli ülkeler grubuna girme ihtimalimiz arttı. Önümüzdeki dönemde, finansal şartların daha elverişli hale gelmesi ve küresel belirsizliklerin azalması sayesinde büyümenin kademeli olarak potansiyeline yakınsamasını bekliyoruz. Kazanımlarımızı daha da ileriye taşıyacak Orta Vadeli Programımızı (2026-28) yakında kamuoyu ile paylaşacağız. Fiyat istikrarı ve sürdürülebilir yüksek büyüme hedeflerimiz doğrultusunda programımızı kararlılıkla uygulamayı sürdüreceğiz” dedi.