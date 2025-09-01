Yüksek Gerilim Hattına Kapılan Çocuk

DÜZİÇİ’NDE TRAFİK KAZASI GİBİ AĞIR YARALANMA

Osmaniye’nin Düziçi ilçesinde, evinin damında oyun oynayan 7 yaşındaki çocuk, yüksek gerilim hattına kapılarak ciddi yaralar aldı. Olay, akşam saatlerinde Düziçi ilçesine bağlı Ellek beldesindeki Şehit Ali Gökçe Mahallesi’nde gerçekleşti. İddiaya göre, damda oyun oynayan 7 yaşındaki Ali A., evinin üzerinde bulunan yüksek gerilim hattına temas ederek ağır şekilde yaralandı.

HASTANEYE KALDIRILDI

Ali, ailesi tarafından hemen Düziçi Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Küçük çocuğun vücudunda ciddi yanıklar olduğu tespit edildi. İlk müdahalenin ardından Ali, Osmaniye Devlet Hastanesi’ne sevk edildi. Dede Ali Kurt, torununun bu yıl ilkokula başlayacağını belirterek, “Annesiyle evdeyken çocuk dama çıkıyor. Damda elektriğin seviyesinin 2 metre kadar olduğunu biliyoruz. Daha önce dilekçe vermiştik kaldırılması için. Elektrikçiler, zarar vermeyeceklerini söylemişti. Cuma günü yine geldiler. Bugün torunumun annesi, 2 dakika önce yanımdaydı, ama bir anda damda baygın halde bulduk” dedi.

AİLE ÜYELERİ VE KOMŞULAR HAREKETE GEÇTİ

Dede Kurt, “Elektrik sesine neden olmuş. Anneleri çıktığında çocuğun baygın olduğunu görmüş. Komşular hemen toprak dökmeye çalıştı ama şu an çocuğun durumu belirsiz. Doktorlar hâlâ bilgi vermedi. Hayırlısı Allah’tan” diye konuştu. Bu olay, yüksek gerilim hattının tehlikesini bir kez daha gözler önüne seriyor.