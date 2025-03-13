Yüksek Gerilim Hattına Takılan Güvercin Kurtarıldı

GÜVERCİNİN KURTARILMASI İÇİN OPERASYON BAŞLATILDI

Ardahan’ın Hanak ilçesinde yüksek gerilim elektrik hattına sıkışan bir güvercin, Aras EDAŞ ekipleri tarafından kurtarıldı ve doğal yaşam alanına geri bırakıldı. Olay, Selamverdi Mahallesi’nde yaşandı. Burada bilinçsizce ayağına ip bağlanarak bırakılan güvercin, elektrik tellerine takıldı. Olayı fark eden vatandaşlar durumu hemen yetkililere bildirdi.

YÜKSEK GERİLİM HATTI KAPATILDI

Aras EDAŞ arıza ve bakım ekibi, olay yerine ulaşarak bir kurtarma operasyonu düzenledi. İlk olarak, yüksek gerilim hattındaki elektrikler kesildi ve gerekli kontroller yapıldı. Ardından sepetli bir araç getirildi ve güvercin kurtarıldı. Güvercinin ayağına dolanan ip kesildi ve böylece özgürlüğüne kavuşmuş oldu.