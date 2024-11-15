“Yüksek Getiri Potansiyeli Olan Hisseler”

HANGİ HİSSELER ÖNE ÇIKTI?

Foreks Haber’in 1 Ekim – 15 Kasım tarihleri arasındaki verilerine göre, aracı kurumlar ve bankalardan alınan hedef fiyatlar dikkate alınarak en yüksek getiri potansiyeline sahip hisseler belirlendi. En az 10 kurumun hedef fiyat verdiği hisseler arasında, yüzde 64,85 getiri potansiyeli ile Tofaş (TOASO) listenin zirvesinde yer alıyor. Bunu, yüzde 63,74 getiri potansiyeli ile Türk Telekom (TTKOM) takip ediyor, ardından yüzde 55,21 ile Türk Hava Yolları (THYAO) geliyor. Dördüncü sırada Turkcell (TCELL) yüzde 48,73, beşinci sırada ise Migros (MGROS) yüzde 47,65 ile bulunuyor.

DİĞER HİSSELERDE EN YÜKSEK GETİRİ

En az 2 aracı kurum veya bankanın hedef fiyat verdiği 64 hisse arasında gerçekleştirilen sıralamada, en yüksek getiri potansiyelini sunan hisseler değişiklik gösteriyor. Bu kategoride Anadolu Sigorta (ANSGR) yüzde 108,27 getiri potansiyeli ile ilk sırayı alırken, TAB Gıda (TABG) yüzde 93,06 ile ikinci sırada geliyor. Üçüncü sırada yüzde 87,38 ile Ülker Bisküvi (ULKER), dördüncü sırada yüzde 70,72 ile Coca-Cola İçecek (CCOLA) ve beşinci sırada ise yüzde 66,57 getiri potansiyeliyle Aksa Enerji (AKSEN) yer buluyor.