Yüksek İhtisas Üniversitesi Gazze İçin Etkinlik Düzenledi

Yüksek İhtisas Üniversitesi, Gazze halkına destek vermek amacıyla 9-12 Ekim tarihleri arasında “Gazze ile Dayanışma Haftası” etkinlikleri gerçekleştirdi. Etkinlikler çerçevesinde seminerler, sergiler, öğrenci topluluklarının farkındalık çalışmaları ve bağış kampanyaları düzenlendi. Açılış programında konuşan Yüksek İhtisas Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kadirhan SUNGUROĞLU, dünyada her mazlumun yanında olunması gerektiğini vurgulayarak dayanışmanın önemine dikkat çekti. Programa YÖK Yürütme Kurulu Üyesi Prof. Dr. Hüseyin KARAMAN, Ankara Vali Yardımcısı Namık Kemal NAZLI ve Harran Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Abdulcenap CEVHERİ katıldı.

GAZZE’NİN SIMBOLİ

Prof. Dr. KARAMAN, Gazze’nin yalnızca bir toprak parçası değil, insanlığın vicdanını ve adalet duygusunu sınayan bir sembol olduğunu ifade etti. Etkinlikler arasında yer alan Bilimsel Yaklaşım ve Tarihsel Perspektif kapsamında akademisyenler de sunumlar gerçekleştirdi. Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nahide BOZKURT, “Tarihsel Bilinç ve Gazze” başlıklı sunumunda, Gazze’nin insanlığın tarihsel bilinci olduğunu kaydederek, tarihsel hafızayı canlı tutmanın bugünün sorumluluğunu üstlenme anlamına geldiğini belirtti.

DİNİ VE SOSYOPOLİTİK DEĞERLENDİRME

Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi’nden Doç. Dr. Halid ÜVEYSİ, “Aksa Tufanı, Gazze ve Mescid-i Aksa” başlıklı konuşmasında, bölgedeki gelişmeleri dini ve sosyopolitik açıdan derinlemesine değerlendirdi. Av. Faruk KELEŞTİMUR da “Filistin’de Yaşanan İnsan Hakları İhlalleri” konusunu ele alarak uluslararası hukuk çerçevesinde önemli değerlendirmelerde bulundu.

GÖRSEL VE DUYGUSAL ETKİNLİKLER

Etkinlik haftası süresince kampüste Gazze Fotoğraf Sergisi açıldı. “Filistin’in Adalet Çığlığı” adlı video gösterimi büyük ilgiyle karşılandı. Öğrenci toplulukları da farkındalık stantları oluşturarak ziyaretçilerini ağırladı. Rektör SUNGUROĞLU, öğrencilerin etkinliklere olan ilgisinin kendisini memnun ettiğini belirterek, Filistinli öğrencilerin paylaşımlarının duygusal anlar yaşattığını ifade etti.

ORTAK DESTEK

Etkinlikler, Ankara 2 No’lu Barosu, İnsan Hak ve Hürriyetleri İnsani Yardım Vakfı (İHH), Cansuyu Derneği, Yeşilay, Kanserle Barış Derneği ve Cansağlığı Vakfı gibi sivil toplum kuruluşlarının desteğiyle gerçekleştirildi. Yüksek İhtisas Üniversitesi, Gazze halkının sesi olmayı ve küresel vicdanı harekete geçirmeyi amaçlayarak farkındalık oluşturma çabalarına devam etti.