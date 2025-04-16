Yüksek Kar Vaadiyle Dolandırıcılık Davası Devam Ediyor

YARGILANAN DOLANDIRICILIK DAVASI

Yüksek kar vaadiyle dolandırıcılık yaptığı iddia edilen eski banka müdürü Seçil Erzan, Arda Turan, Fernando Muslera, Emre Belözoğlu ve Selçuk İnan gibi tanınmış isimlerin de aralarında bulunduğu çok sayıda kişiyi mağdur ettiği iddialarıyla yargılanıyor. Hakan Ateş, İstanbul’daki ana dosya kapsamındaki talimatla Bodrum 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde duruşmaya çıkarıldı. Duruşmada Ateş’in yanı sıra avukatları ve mağdurların vekilleri de katıldı. Seçil Erzan’ın avukatı duruşmaya gelmezken, müştekilerden Fatih Terim’in de duruşmada bulunmadığı, avukatı aracılığıyla mazeret dilekçesini sunduğu öğrenildi. Hakan Ateş’e dosyadaki para hareketleri ve tanık beyanları hakkında sorular yöneltildi ve ifade işlemleri gün boyunca sürdü.

MÜŞTEKİ AVUKATI AÇIKLAMALARDA BULUNDU

Talimat duruşmasının ardından adliye önünde açıklama yapan avukat Tahsin Emircan Bilginer, “Seçil Erzan’ı tanıyıp tanımadığı, mağdurları tanıyıp tanımadığı, bu olaydan ne zaman haberdar olduğu, haberdar olduğunda ilk olarak hangi talimatları verdiği, kendisi tarafından yönetilen bir fon olup olmadığı veya gizli ya da saklı fon var mı şeklinde sorular soruldu. Sanık bunları cevaplandırdı, bizim de başka sorularımız oldu. Hakan Ateş, ‘Benim bilgim yok, benim böyle bir şeyden haberim yok’ dedi. Bu durumun Seçil Erzan tarafından gerçekleştirilmiş bir eylem olduğunu ifade etti. Biz, Seçil’in beyanları, bazı ses kayıtları ve tanıkların anlatımlarıyla bunun doğru olmadığını iddia ettik ancak kendisi soruları reddetti ve birçokunu cevaplamadı. Bunu inandırıcı bulmadık. İstanbul 41. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılama pazartesi günü devam edecek. Dosyada hala bekleyen bilirkişi raporu var.” dedi.

DENİZBANK VE GİŞE DIŞI İŞLEMLER

Avukat Bilginer, “Bu davada banka, paraların banka dışında müştekiler tarafından teslim edildiğini ve banka kayıtlarında yer almadığını, dolayısıyla banka dışındaki işlemlerden sorumlu olmadığını savunuyor. Ancak müşteriler, banka dışında gerçekleşen işlemlerin Denizbank’ta olağan olduğunu belirtiyor. Özellikle futbolcuların, Florya Metin Oktay tesislerinde banka çalışanlarının gelip imza attırdığına dair ifadeleri var. Seçil Erzan da bunun doğru olduğunu, gişe dışı işlemlerin bulunduğunu, tesislere birçok kez gittiğini belirtmişti. Buna rağmen, Denizbank yetkilileri asla bu tür işlemlerin yapılmadığını söylemişti. Bugün Hakan Ateş, gişe dışı işlemin olduğunu ve bunun Denizbank’ın olağan uygulaması olduğunu ifade etti. Bu durumda, Denizbank’ın savunması günümüz itibarıyla çürütüldü. Buradan anlaşılan, müştekilerin banka dışı işlemlerle her zaman karşılaştıklarında olağan dışı bir durum düşüncelerine kapılmamalarının doğal olduğu.” ifadelerini kullandı.

Davanın duruşmaları İstanbul’da devam edecek.