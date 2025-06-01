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Yüksek Mahkeme, Cemaat-i İslami’ye izin verdi

BANGALDEŞ YÜKSEK MAHKEMESİ CEMAAT-İ İSLAMİ PARTİSİ’NE YENİDEN SEÇİME KATILMA İZNİ VERDİ

Bangladeş’te Yüksek Mahkeme, laiklikle ilgili anayasal hükmü ihlal ettiği iddiası nedeniyle 2013’te genel seçimlerden men edilen Cemaat-i İslami Partisi hakkındaki kararı iptal etti. Bangladeş resmi ajansı Bangladesh Sangbad Sangstha’nın haberine göre, Yüksek Mahkeme, Cemaat-i İslami Partisi için 2013’te verilen kararı geri aldı ve parti, yeniden seçimlere katılma hakkı kazandı.

2013 yılında Seçim Komisyonu tarafından kaydı iptal edilen Cemaat-i İslami Partisi, resmi parti statüsünü geri kazanarak, yeniden siyasete dahil oldu. Seçim Komisyonu, Cemaat-i İslami’yi yeniden siyasi parti listesine alarak, partinin seçimlerde yer almasını sağladı. Bu parti, 2013’teki yasaklama nedeniyle seçimlere katılamıyordu.

CEMAAT-İ İSLAMİ TARİHSEL BAĞLANTILARIYLA TARTIŞMALARA NEDEN OLUYOR

Yüksek Mahkeme, 2013’te laiklik karşıtı uygulamaları gerekçe göstererek Cemaat-i İslami Partisi’nin seçime katılmasını engellemiş ve partinin Seçim Komisyonundaki kaydını silmişti. Bangladeş, 1971’de Pakistan’dan bağımsızlığını kazanmış ve Cemaat-i İslami, bağımsızlık savaşı sırasında Pakistan ordusuyla iş birliği yaptığı iddialarıyla eleştirilmişti. 2009 yılında dönemin Başbakanı Şeyh Hasina’nın girişimiyle kurulan Uluslararası Savaş Suçları Mahkemesi, Cemaat-i İslami yöneticilerinin de aralarında bulunduğu 20’den fazla kişinin idama mahkum edilmesine neden olmuş, bu kişilerden bazıları infaz edilmişti.

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