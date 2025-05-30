Yüksek Mahkeme, Göçmenleri Sınır Dışı Etti

YÜKSEK MAHKEME KARARI

ABD’de yüksek mahkeme, Trump yönetiminin Küba, Haiti, Nikaragua ve Venezuela’dan gelen 500 binden fazla göçmeni sınır dışı etmesini engelleyen mahkeme kararını 7’ye karşı 2 oyla kaldırdı. Bu kararla birlikte, Trump yönetimi, bu ülkelerden gelen yüzbinlerce göçmenin yasal statüsünü geçici olarak iptal edebilecek.

GEÇİCİ YALANCI STATÜNÜN İPTALİ

Mahkeme ayrıca başka bir davada, yaklaşık 350 bin Venezuelalı göçmenin geçici yasal statüsünün de iptal edilmesine izin verdi. Yüksek Mahkeme’nin bu kararı nihai bir hüküm olarak değerlendirilmiyor, ancak dava sürecinde belirlenen korumaların uygulanmayacağı anlamına geliyor. Dosya, Boston’daki 1. ABD Temyiz Mahkemesi’ne geri gönderilecek.

TRUMP’IN GÖÇMEN POLİTİKALARI

ABD Başkanı Donald Trump, göreve gelmeden önceki seçim kampanyasında milyonlarca göçmeni sınır dışı edeceği vaadinde bulunmuş ve göreve geldikten sonra Biden yönetiminin göçmenlerin ABD’de yasal olarak yaşamalarını sağlayan politikalarını ortadan kaldırmaya gayret etmişti.