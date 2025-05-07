Yüksek Mahkemeler Arası Konferans Yapıldı

TÜRK DEVLETLERİ TEŞKİLATI YÜKSEK MAHKEMELERİ KONFERANSI DÜZENLENDİ

Türk Devletleri Teşkilatı Yüksek Mahkemeleri Konferansı, Antalya’da Danıştay ve Yargıtay başkanlıkları tarafından düzenlendi. Konferansa, Türkiye’nin yanı sıra Azerbaycan, Kırgızistan, Kazakistan, Özbekistan, Türkmenistan ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti yüksek mahkeme başkanları ve heyetleri katıldı. Yargıtay Başkanı Ömer Kerkez, Danıştay Başkanı Zeki Yiğit, Türk Devletleri Teşkilatı Genel Sekreteri Kubanychbek Ömüraliyev gibi önemli isimler etkinlikte konuşma yaptı.

YÜKSEK MAHKEMELER ARASINDA İŞ BİRLİĞİ VURGUSU

Yargıtay Başkanı Ömer Kerkez, yaptığı konuşmada, “Bizler aynı yıldızın altında doğmuş, aynı göğe bakarak dua etmiş milletlerin evlatlarıyız. Türk devletleri arasındaki iş birliğini yargı alanına da taşımayı tarihi bir görev olarak kabul ediyoruz” diyerek yüksek mahkemelerin iş birliğinin önemine dikkat çekti. Ayrıca, Türk Devletleri Teşkilatı’nın ekonomi, gümrük, turizm, eğitim gibi birçok alanda iş birliği yaptığını belirtti.

DÜZENLİ DİYALOG VE ORTAK FAALİYETLER

Kerkez, yüksek mahkemeler arasındaki diyalogla birlikte önemli katkılar sağlanacağına inandığını ifade etti. Şuşa Deklarasyonu’nun öncülük ettiği bu süreçle konferansa yönelik statü belgesinin nihai halinin alındığını aktardı. “Bu nedenle yüksek yargı kurumlarımızın birikim ve uygulamaları bir diğeri için eşsiz bir ilham kaynağı olacaktır” diye ekledi.

ORTAK ADALET ANLAYIŞI ÜZERİNDE DURULDU

Yargıtay Başkanı Kerkez, Türkiye’nin 157 yıllık geçmişiyle özel hukuk ve ceza hukukunda önemli içtihatlar oluşturduğunu belirtti. “Adalet anlayışımızı ortak bir paydada buluşturacaktır. Türk Devletleri Teşkilatı’na üye ülkeler arasındaki iş birliği, hukukun gelişmesi açısından çok önemlidir” dedi.

2040 VİZYON BELGESİ VE İLETİŞİMİN GÜÇLENDİRİLMESİ

Danıştay Başkanı Zeki Yiğit, Türk Devletleri Teşkilatı’nın amaçlarını belirten ‘Türk Dünyası 2040 Vizyon Belgesi’ kapsamında, yaşananları anlattı. Yüksek mahkemeler arasındaki iletişimin artırılmasının ve dayanışmanın güçlendirilmesinin önemine vurgu yaptı.

HUKUK SİSTEMLERİNİN GELİŞİMİNE YAPILACAK KATKI

Zeki Yiğit, günümüzdeki yeni hukuki sorunların artmasıyla birlikte adaletin sağlanması için devletlerin hukuk sistemlerini güçlendirmesi gerektiğini söyledi. Teşkilatın yüksek mahkemeleri arasında bilgi ve deneyim paylaşımının önemli katkı sağlayacağını ifade etti.

DİYALOĞU ARTIRMAK ÖNEMLİ

Türkiye’nin demokratik bir hukuk devleti olduğunu hatırlatan Danıştay Başkanı Yiğit, “Hukuk devleti, insan hakları ve hukukun üstünlüğü gibi kavramlar devletlerin hukuk sistemlerinin temelini oluşturuyor. Yargı mensupları olarak hukuki iş birliği imkanlarını geliştirmeliyiz” dedi.

Konuşmaların ardından ‘Antalya Statü Belgesi’ imzalandı ve katılımcılar aile fotoğrafı çektirdi.