Yüksek Proteinli Atıştırmalıklar Popülerleşiyor

YÜKSEK PROTEİNLİ ÜRÜNLERİN YÜKSELİŞİ

Atıştırmalıkların ve temel gıda maddelerinin “yüksek proteinli” çeşitleri, süpermarket raflarında krepten makarnaya, sütlaçtan pizzaya kadar geniş bir yelpazede yer alıyor. Ünlü isimler de bu trendin parçası olmaya başladı. Örneğin, Khloe Kardashian iki hafta önce tanıttığı Khloud Protein Popcorn isimli patlamış mısır markasını “lezzetli bir atıştırmalık ve gününüzü besleyecek bir protein desteğinin mükemmel birleşimi” olarak tanımladı. Zac Efron da Ocak ayında protein açısından zengin bir yulaf lapasını tanıttı. Ancak artan protein reklamları sadece bir pazarlama taktiği mi yoksa gerçekten sağlıklı yaşam için faydalı ürünler mi? Ayrıca, bu ürünleri almak ekstra maliyete değer mi? Araştırma kuruluşu Mintel’in verilerine göre, 2025’in ilk üç ayında, spor beslenme ürünleri hariç, piyasaya sunulan gıda ürünlerinin yüzde 8,3’ü protein kaynağı olduğunu ya da yüksek protein içerdiğini iddia ediyor. Bu oran, 2024 yılında yüzde 6,1, bir önceki yıl ise yüzde 4,6ydı.

PROTEİNİ DAHA FAZLA GERÇEK GIDALARDAN TEMIN ETMEK

Mintel’de araştırma direktörü olan Kiti Soininen, protein iddialarının, doğal olarak yüksek besin seviyelerine sahip gıdalar olan tavuk ve bakliyatın yanı sıra beklediğiniz ürünlerde de ortaya çıktığını vurguluyor. “Tatlılar, granola, krepler, hatta tek tük pizzalar bile yüksek protein iddiasıyla piyasaya sürülüyor” diyor Soininen. Liverpool’da kişilere özel antrenörlük yapan Ethan Smith, yüksek proteinli diyetlerin kas geliştirmek için gerekli olduğunu fakat mağazalarda gördüğünüz ürünlerin bunun için en iyi kaynak olmadığını aktarıyor. Smith, yiyeceklerin diğer gıdalara kıyasla üstünlük taşımadığını belirtiyor ve “İhtiyacınız olan proteini sebzelerden ve yağsız etlerden alabilirsiniz” ifadesini kullanıyor.

PİYASADA YÜKSEK PROTEİN İÇEREN ÜRÜNLERİN GERÇEKLİĞİ

Üreticilerin ürünlerinin protein içerdiğini iddia edebilmeleri için enerjinin en az yüzde 12’sinin protein kaynaklı olması gerekiyor. Bir ürünün yüksek protein içerdiğini iddia etmesi için bu oranın yüzde 20 olması şart. Bu oranlara ulaşmak için ürünlerine fındık ve bakliyat gibi protein açısından zengin bileşenler ekleyerek veya suyu azaltarak yoğunlaştırabilirler. Smith, “Öğle yemeklerinde iki haşlanmış yumurta yerine bir protein barına yönelmenin yaygınlaştığını görüyoruz” diyor. Dr. Paul Morgan, protein tüketiminin kas geliştirme, spor performansı, iştahı bastırma ve hamilelik gibi birçok alanda faydaları olduğunu belirtiyor. Vücut ağırlığına bağlı olarak kilogram başına günde yaklaşık 1,6 gram protein alımını öneriyor.

ŞÜPHELİ REKLAMLAR VE AŞIRI İŞLENMİŞ GIDALAR

Dr. Morgan, süpermarket ürünlerinin çoğunun protein içerikleriyle ilgili reklamlarının “aldatıcı” olabileceği konusunda uyarıyor. Aşırı işlenmiş gıdaların son zamanlarda mercek altına alındığını belirten Morgan, bu ürünlerin sağlıklı beslenme açısından ne denli faydalı olduğu hakkında temkinli olunması gerektiğini ifade ediyor. Aşırı işlenmiş protein ürünleri, fazla kalori içerme riski taşıyor; zira fazla kalori vücutta yağ olarak depolanabiliyor. Örnek vermek gerekirse, Nature Valley’in proteinli yer fıstıklı ve çikolatalı barlarının 100 gramında 489 kcal varken, Cadbury’nin çikolata içeren yer fıstıklı brunch barları benzer miktarda 485 kcal bulunduruyor.

PROTEİNİN FAYDALARI VE SAĞLIK RİSKLERİ

Dr. Morgan, aşırı protein alımının kemiklere veya böbreklere zarar verebileceği yönündeki iddiaları reddediyor, ancak var olan sağlık sorunlarında durumun değişebileceğini belirtiyor. Aşırı işlenmiş ürünler konusunda endişelerini dile getiren Morgan, temel gıdalardaki protein miktarının artmasının ileri yaştaki bireyler için faydalı olabileceğini düşünüyor. İleri yaşta bireyler, kas ve kemik sağlığını korumak için daha fazla proteine ihtiyaç duyabiliyor. Peki, protein içerikli bu ürünleri almak değerli mi? Ethan, eğer sağlığınız için daha fazla proteine ihtiyaç duyuyorsanız veya kas geliştirme hedefleriniz varsa, bu ürünlerin mantıklı olabileceğini belirtiyor. “Besin değeri yüksek işlenmemiş gıdalar tüketiyorsanız ve hedefinize ulaşmak için fazladan 20 g proteine ihtiyacınız varsa, tatlı bir şey tercih edebilirsiniz” diyor. Bununla birlikte, dengeli beslenmenin önemini vurguluyor.