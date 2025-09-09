Gündem

Yüksek Seçim Kurulu, CHP Kongresi’ni onayladı

yuksek-secim-kurulu-chp-kongresi-ni-onayladi

KONGRE ENGELİ KALKTI

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), Cumhuriyet Halk Partisi’nin (CHP) 24 Eylül’de gerçekleştireceği İstanbul Olağanüstü İl Kongresi için herhangi bir engel olmadığını belirledi. Kongre süreci, Sarıyer 1. İlçe Seçim Kurulu tarafından devam ettirilecek. WSK’nın seçimlerin yapılması yönündeki kararı, Gürsel Tekin’in kayyum atanmasının ardından yaşanan tartışmalara da son vermiş oldu. 15 gün sonra yapılacak seçimlerde hangi adayın sandıktan çıkacağı belirlenerek, Gürsel Tekin’in görev süresi sona erecek.

Edinilen bilgilere göre, Sarıyer 1. İlçe Seçim Kurulu, CHP İstanbul İl Başkanlığı’nın adres değişikliği nedeniyle oluşabilecek yetki karmaşasının çözüme kavuşması amacıyla YSK’dan görüş istedi. Kurul, kongre sürecinin nasıl işleyeceği ve hangi seçim kurulu tarafından yürütüleceği noktasında YSK’ya başvurdu. Yüksek Seçim Kurulu, yaptığı inceleme ile CHP İstanbul Olağanüstü İl Kongresi’nin belirtilen tarih itibarıyla gerçekleştirilebileceğine ve işlemlerin Sarıyer 1. İlçe Seçim Kurulu tarafından sürdürülmesine karar verdi.

ÖNEMLİ

Gündem

Gazze’deki can kaybı 64 bin 605

İsrail'in Gazze'deki saldırıları hızlanırken, ölü sayısı 64 bin 605'e, yaralı sayısı ise 163 bin 319'a ulaştı.
Gündem

Dem Parti Heyeti Öcalan ile Buluşacak

DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, partisinin önümüzdeki hafta terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan'ı ziyaret edeceğini açıkladı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.