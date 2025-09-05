Haberler

Yüksek Seçim Kurulu İtirazı Kabul Etti

YSK’NIN KARARINA GÖRE KONGRELER DEVAM EDECEK

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), Cumhuriyet Halk Partisi’nin (CHP) İstanbul’daki ilçe kongrelerinin iptaline dair ilçe seçim kurullarınca alınan kararlara yönelik yaptığı itirazı kabul etti. Ancak, CHP’nin il yönetimiyle ilgili başvurusu reddedildi. YSK, CHP’nin itirazını görüşmek üzere saat 14.30’da toplandı. Toplantı 2 saat 10 dakika sürdü. Toplantı sonunda YSK Başkanı Ahmet Yener, basın mensuplarına yapılan açıklamada bulundu.

KONGRELERİN İPTALİNE KARŞI KARAR ALINDI

Yener, “Kurulumuz, Cumhuriyet Halk Partisi’nin yapmış olduğu itirazı değerlendirmiştir. Yapılan toplantı sonucunda Sarıyer, Tuzla, Bakırköy, Başakşehir, Ataşehir ilçe seçim kurullarının başlayan kongre sürecini durdurmasına ilişkin almış olduğu kararlar ‘tam kanunsuzluk’ nedeniyle kaldırılmış ve kongrelerin kaldığı yerden devamına karar verilmiştir. Cumhuriyet Halk Partisi’nin il yönetimine ilişkin alınan karara yönelik yapmış olduğu itiraz ise kurul toplantısı sonucunda reddedilmiştir,” diye belirtti.

DURDURULAN KONGRELERİN DURUMU

YSK’dan verilen bilgilere göre; Küçükçekmece, Sancaktepe, Bayrampaşa, Esenyurt, Çekmeköy, Avcılar, Beylikdüzü, Kartal ve Zeytinburnu ilçe seçim kurullarının ilçe kongrelerinin durdurulmasına ilişkin kararlarının da kaldırıldığı ifade edildi.

