Yüksek Seçim Kurulu, Talebi Reddetti

YSK, CHP’NİN KURULTAY İPTALİ TALEBİNİ REDDETTİ

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), Cumhuriyet Halk Partisi’nin (CHP) 6 Nisan 2025 tarihinde gerçekleşen 21. Olağanüstü Kurultayı’nın iptal edilmesi ile ilgili yaptığı başvuruyu geri çevirmiştir. CHP’li akademisyen Kemal Çiftçi, bu kurultayın iptali ve yeniden yapılması amaçlı olarak Çankaya İlçe Seçim Kurulu Başkanlığı’na başvuruda bulunmuştu. Ancak, Çankaya 4. İlçe Seçim Kurulu, bu iptal talebini reddetmiştir.

İLÇE SEÇİM KURULU’NUN AÇIKLAMALARI

Çankaya 4. İlçe Seçim Kurulu, iptal talebiyle ilgili kararında, CHP’nin 21. Olağanüstü Kurultayı’na yönelik Başkanlık Divanı’nın, Genel Başkan, Parti Meclisi, Bilim Kültür Sanat Platformu ve Yüksek Disiplin Kurulu aday listelerinin kesinleştirildiğini, mühürlenerek oy pusulasına dönüştürülmek amacıyla seçim kuruluna teslim edildiğini belirtmiştir. Kurulun kararında, “Başvurucu Kemal Çiftçi’nin adaylık müracaatı ile ilgili iddiaları, adı geçen siyasi partinin 21. Olağanüstü Kurultay Başkanlık Divanı’nın yetkisinde olup, ayrıca Çiftçi’nin dilekçesinde belirttiği diğer iddialarını herhangi bir delil veya belgeye dayandırmadığından itirazın reddine karar verinmiştir” ifadeleri yer almaktadır.

YSK’YA YAPILAN BAŞVURUNUN SONUCU

Çankaya İlçe Başkanlığının ret kararının “tam kanunsuzluk nedeniyle kaldırılarak, seçimin yenilenmesine karar verilmesi” talebiyle YSK’ya yapılan başvuru, Yüksek Seçim Kurulu tarafından incelenmiştir. YSK, “Çankaya 4. İlçe Seçim Kurulu Başkanlığı kararı kesin olduğundan ve tam kanunsuzluk hali de bulunmadığından talebin kesinlik nedeniyle reddine” karar vermiştir.