Yüksek Takipçili Fenomenlere Operasyon Yapıldı

YETKİLİLERDEN YENİ BİR OPERASYON

Yüksek takipçili sosyal medya fenomenlerine yönelik yeni bir operasyon gerçekleştirilmiş durumda. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı kapsamında yürütülen soruşturma çerçevesinde, Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, sanal devriye uygulamalarıyla yüksek takipçili bazı fenomenlerin Key Drop isimli platform üzerinden yayın sırasında sanal kasa açarak haksız kazanç sağladıklarını ve kumara teşvik ettiklerini belirlemiş.

GÖZALTILAR VE DURUM RAPORU

Ekol TV muhabiri Dilek Yaman Demir’in haberine göre; Twitch, YouTube ve TikTok gibi sosyal medya platformlarında yayın yapan fenomenlerin, sanal kasa açarak kullanıcıları kumara yönlendirdiği öne sürülüyor. İstanbul merkezli gerçekleştirilen operasyonda toplamda 10 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanların dışında, 5 kişi yurt dışında bulunuyorken, 2 kişinin de Türkiye’nin diğer şehirlerinde olduğu tespit edilmiş. Ayrıca, bir kişi ise firari halde. Gözaltına alınan şüpheliler İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na sevk edilmiştir.