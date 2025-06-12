Yüksek Tansiyon Hayati Öneme Sahip

YÜKSEK TANSİYONUN ÖNEMİ VE FARKINDALIK

Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. İlhan Gölbaşı, yüksek tansiyonun ciddi sonuçlar doğurabilen bir hastalık olduğunu vurguluyor. “Ülkemizde yüksek tansiyon hastalarının yarısı hasta olduğunun farkında değil. Bu nedenle her yaşta periyodik olarak tansiyon ölçümünün hayati önemi var,” diyor. Türkiye’de yüksek tansiyon hastalığının görülme oranı ise yüzde 40-50 civarında.

TANSİYON HASTALARININ DURUMU

Prof. Dr. Gölbaşı, yüksek tansiyon hastalarının yarısının hastalıklarının farkında olmadığını ve bu teşhis konulanların da yarısının tansiyon ilacı kullanmadığını belirtmekte. “Tansiyon ilacı kullanan hastaların da yaklaşık yüzde 50’si yeterli dozda kullanmamaktadır,” diye ekliyor.

CİDDİ KOMPLİKASYONLAR RİSKİ

Yüksek tansiyonun pek çok ciddî komplikasyon ortaya çıkarabileceğine dikkat çeken Prof. Dr. Gölbaşı, “Beyin kanaması, inme, kalp yetmezliği, akut kalp krizi, aort damarında yırtılma gibi hepsi ölümle sonuçlanan ciddi komplikasyonlar yüksek tansiyonun sonuçları. Tansiyon hastasıysak ve ilacımızı düzenli ve yeterli dozda kullanmıyorsak, bu komplikasyonlarla karşılaşmaya her an hazır olmalıyız,” açıklamasında bulunuyor.

BELİRTİLER VE TANILAMA

45 yaşından sonra yüksek tansiyonun daha sık görüldüğünü belirten Prof. Dr. Gölbaşı, “Bu nedenle 40 yaşın üstündeki herkesin sıklıkla tansiyonlarını takip etmeleri gerekmektedir. Sıklıkla görülen baş ağrısı, sırt ağrısı şikayetleri yüksek tansiyonun belirtisidir. Bu belirtilerin olduğu kişiler mutlaka muayene edilmeli,” diyor. Yüksek tansiyon hastalarının genellikle herhangi bir şikayeti olmadan rutin muayenelerle tanı aldıklarını vurgulayan Gölbaşı, “Bu nedenle rutin kontrol esnasında mutlaka tansiyonun ölçülmesi gerekmektedir. Çocukluktan, ileri yaşa kadar herkeste yüksek tansiyon olabilir. Periyodik olarak herkesin her yaşta tansiyonlarını ölçtürmeleri gerekmektedir,” şeklinde konuştu.