Yüksek Teknoloji İhracatında Hedef 117,1 Milyar Dolar

YÜKSEK TEKNOLOJİ ÜRÜN İHRACATINDA REKOR

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türkiye’nin yüksek teknoloji ürün ihracatının 10 milyar dolara yaklaştığına dikkat çekerek, “Orta yüksek ve yüksek teknolojili ürün ihracatımız geçen yıl rekora imza atarak 97,3 milyar dolar oldu, bu yıl ise 9 ayda 73,4 milyar dolar seviyesinde. İhracatımızı artırmak için program ve desteklerimizi kararlılıkla sürdürüyoruz.” dedi. TÜİK ve 2025 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı’ndan elde edilen verilere göre, Türkiye’nin imalat sanayisinde orta yüksek ve yüksek teknolojili ürün ihracatı, son on yılda 100 milyar dolara yaklaştı. 2013’te 53,1 milyar dolar olarak başlayan süreç, 2017’de 60,1 milyar dolara ulaştı. 2021’de bu rakam 77,4 milyar dolara çıkarken, 2022’de ise 88,7 milyar doları buldu. Bu yılın ocak-eylül döneminde ise 73,4 milyar dolarlık ihracat gerçekleşti.

SEKTÖRLERE VE BEŞERİ SERMAYEYE YATIRIM

Bakan Kacır, yaptığı değerlendirmede, son 22 yılda rekabetçi üretime yönelik imalat sanayisinde yatırımı, üretimi, istihdamı ve ihracatı artıracak politikalara öncelik verdiklerini anlattı. Milli gelirin son 22 yılda 238 milyar dolardan 1,1 trilyon dolara çıktığını belirten Kacır, 2002’de dünyanın en büyük 18. ekonomisi olan Türkiye’nin, her yıl ortalama yüzde 5,4 büyüyerek bugüne kadar dünyanın en büyük 11. ekonomisi haline geldiğini vurguladı. Kacır, imalat sanayisinde kimya, ilaç-tıbbi cihaz, makine, elektrikli teçhizat, otomotiv, elektronik ve raylı sistem araçları gibi sektörlerin öncelikli olacağını kaydetti. Yüksek teknoloji ve verimliliğe dayalı yatırımlarla istihdam, üretim ve ihracatı artırmayı, beşeri sermayeyi güçlendirmeyi amaçladıklarını bildirdi.

2025 HEDEFİ: 117,1 MİLYAR DOLAR

Kacır, yüksek katma değerli üretimi hedefleyen sanayi politikasıyla yapısal dönüşümü hızlandıracaklarını ifade ederek, Türkiye’nin orta ve yüksek teknolojili ürün ihracatının imalat sanayi ihracatı içindeki payını artırma hedefinde olduklarını dile getirdi. “Orta yüksek ve yüksek teknolojili ürün ihracatımız geçen yıl rekora imza atarak 97,3 milyar dolar oldu, bu yıl ise 9 ayda 73,4 milyar dolar seviyesinde. Gelecek yıl orta-yüksek ve yüksek teknolojili ürünlerin imalat sanayi ihracatındaki payının yüzde 44’e yaklaşmasını bekliyoruz. 2024’te bu ihracatın yaklaşık 104 milyar dolar olarak gerçekleşmesini, 2025’te ise 117,1 milyar dolara çıkmasını hedefliyoruz.” dedi.

YENİ TEŞVİK PROGRAMLARI

Kacır, OSB sayısını 191’den 362’ye, endüstri bölgesi sayısını ise 45’e çıkardıklarını aktararak, Türkiye’yi küresel üretim üssü haline getirdiklerini belirtti. 104 teknoparkta 11 bine yakın firmanın teknoloji geliştirme çalışmaları yaptığını aktaran Kacır, yeşil ve dijital dönüşüm odaklı imalat sanayisindeki dönüşüm için yeni enstrümanları devreye aldıklarını açıkladı. “Yüksek teknolojili ürün ihracatımız 9,1 milyar doları aştı. ‘Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı’ ile bugüne kadar 102 milyar liralık yatırımı harekete geçirdik.” dedi. Ayrıca, Türkiye’yi yeni teknoloji yatırımlarının adresi kılacak HIT-30 Yüksek Teknoloji Yatırım Programı’nı ilan ettiklerine dikkat çekerek, “Yeni teşvik enstrümanlarını devreye almayı sürdüreceğiz.” diye konuştu.

DİJİTAL TEKNOLOJİ ALANLARI

Mehmet Fatih Kacır, imalat sanayisi özelinde büyük veri, nesnelerin interneti, endüstriyel robot teknolojileri, akıllı sensör teknolojileri, yapay zeka destekli siber fiziksel akıllı fabrika sistemleri, siber güvenlik, akıllı ve esnek otomasyon sistemleri ve sanal/artırılmış gerçeklik gibi 8 dijital teknoloji alanını proje teklif çağrısı kapsamına aldıklarını belirtti.