Yüksek Teknoloji Üretimi Artıyor

YÜKSEK TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİNDE ARTIŞ GÖRÜLÜYOR

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, haziran ayı sanayi üretimi verilerini değerlendirdi. Bakan Kacır, yüksek teknoloji ürün grubu üzerinden en yüksek artışın sağlandığını belirtti. Ayrıca, Türkiye’nin kalkınmasına hız vermek için katma değerli üretim, istihdamı destekleyici adımlar ve ihracat konularında kararlılık içerisinde hareket edileceğini vurguladı.

SANAYİ ÜRETİMİNDE YÜKSELİŞ DEVAM EDİYOR

Bakan Kacır, sanayi üretim istatistiklerini sosyal medya hesabından açıkladı. Bu açıklamada, “Sanayicilerimiz güçlü üretimi sürdürüyor. Haziran ayında sanayi üretim endeksi yıllık yüzde 8,3 arttı. Aylık yükseliş yüzde 0,7 olarak kaydedildi.” dedi. Bakan, yüksek teknoloji ürün grubundaki artışın ekonomide sağladığı olumlu etkileri özellikle ön plana çıkardı.