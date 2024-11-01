“Yüksek Vergi Borcu Olan Mükellefler Açıklandı”

MÜKELLEF LİSTESİ YAYIMLANDI

Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı, vergi ve ceza borcu 5 milyon TL’yi aşan mükelleflerin listesini duyurdu. Söz konusu listede 7 bin 948 gerçek, 28 bin 858 tüzel olmak üzere toplamda 36 bin 806 mükellef bulunuyor. Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, “Vergi borçlusu olarak açıklayacağımız 36 bin 806 mükellefin 30 bin 696’sının borcunun tahsil kabiliyeti yok. Bu alacakların yüzde 88,8’inin tahsilat imkanı bulunmuyor.” dedi. Ödenmemiş vergi ve cezaların toplam tutarı ise 914,9 milyar lira olarak belirlendi. Tahsil edilemeyecek alacak miktarı da 812,8 milyar lira olarak açıklandı. Mükelleflerin 4 bin 807’si faal durumda ve bu, toplam mükellef sayısının yüzde 13,1’ine tekabül ediyor. Terk mükellef sayısı ise 31 bin 999 olarak kaydedildi.

BORÇLU MÜKELLEFLERİN LİSTESİ

Gelir İdaresi Başkanlığı, mükelleflerle ilgili iki farklı liste yayınladı. İlk liste, 1 Haziran 2023 ile 31 Mayıs 2024 tarihleri arasında kesinleşen ve 5 milyon TL’yi aşan tarhiyatları içeriyor. Bu listede en çok vergi borcu olan mükellefler şunlardır:

1. Yurtpet Akaryakıt Ltd. Şti. – 1.265.539.269 TL

2. Mir Kıym. Mad. ve Tai. Ltd. Şti. – 740.699.196 TL

3. Ospet Petrolcülük – 603.831.261 TL

31 Aralık 2023 tarihi itibarıyla vadesi geldiği halde 30 Eylül 2024 tarihi itibarıyla ödenmemiş borçlu mükellefler ise aşağıdaki gibidir:

1. Türktab Tütün Mamülleri A.Ş – 3.023.325.428 TL

2. Uluslarası Akaryakıt Dağıtım Ltd. Şti. – 2.449.525.198 TL

3. Enkad İnşaat Metal Ltd. Şti. – 2.255.026.863 TL

LİSTEDEKİ MÜKELLEFLER

Borçlu mükelleflerle ilgili açıklanan iki liste, vergi ve ceza borcu bulunanları içeriyor. İlk listede ikmalen, resen veya idarece yapılan tarhiyatlar nedeniyle kesinleşen alacaklar yer alıyor. İkinci listede ise vadesi geçmiş alacaklar kamuoyuyla paylaşılıyor. Bakan Şimşek, bu listelerde bulunan herkesin doğrudan “vergi borçlusu” olarak nitelendirilemeyeceğini belirtirken, “Listede vergi beyanlarında eksiklik bulunan veya hiç beyanname vermeyen ya da haksız yere vergi iadesi alan mükelleflerle ilgili yapılmış tarhiyatlardan kesinleşmiş olanlar da bulunmaktadır.” diye ekliyor.