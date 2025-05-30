Yüksek Zirveler Kadınlar İçin İlham Veriyor

FATIMA DERYAN’IN İLHAM VEREN HİKAYESİ

Lübnanlı dağcı Fatima Deryan, 14 yaşındayken Nepal’e seyahat ettiği dönemde uçağın camından dünyanın en yüksek noktası olan Everest’i gördükten sonra yaşadığı deneyimin ardından, yıllar sonra bu hayalini gerçekleştirdi. Deryan, ekstrem sporlarla ilgilenen kadınlar için bir ilham kaynağı haline geldi. Çocuk yaşta uçaktan gördüğü bu zirveye tırmanmayı kendisine en büyük hedef olarak belirleyen Deryan, zamanla bu hayalini gerçekleştirmeyi başardı. Şimdiye kadar 25’ten fazla yüksek irtifalı dağa tırmanmış olan Deryan, Everest’e tırmanan ilk Lübnanlı kadın olarak kaydedildi. Deryan, başarı hikayesinin detaylarını anlatırken, “Uçaktan indiğimde aileme ‘Bir gün geri döneceğim ve o dağı tırmanacağım.’ dedim. Kimse beni ciddiye almamıştı.” diye ifade etti.

DAĞCILIK YOLCULUĞU VE ZORLUKLARI

On yıl sonra Everest’in zirvesine tırmanmış bir dağcıyla tanıştığını belirten Deryan, bu kişiyle ilgili hikayeleri dinledikten sonra kendi hayalini gerçekleştirmek için yol arayışına girdiğini söyledi. Dağcılık tutkusuna ilk adımını, Avrupa’nın en yüksek zirvesi olan Rusya’daki Elbrus Dağı’na tırmanarak attığını vurguladı. Deryan, Birleşik Arap Emirlikleri’nde, dağlardan uzakta büyüdüğünü ve dağcılıkla ilgili bir geçmişinin olmadığını anlatarak, “Bu alanda bir geçmişim yoktu. Her şeyi öğrenmem, seyahat etmem, bilgi edinmem gerekti.” ifadelerini kullandı. Toplumun bu konuda değişmesi gerektiğine de dikkat çekti ve “Ailemi ikna etmek başlı başına zordu ama toplumu değiştirmek daha da zordu.” dedi.

Deryan, başarısızlığın yolculuğun bir parçası olduğuna inandığını belirtirken, “Öğrenmeyi asla bırakmıyoruz. İster dağda, ister hayatta olsun, ne yapıyorsak yapalım, denemeyi ve öğrenmeyi sürdürdüğümüz sürece yolumuza devam ederiz.” şeklinde konuştu. Ekstrem spor dünyasında bir kadın olarak karşılaştığı zorluklara da değinen Deryan, insanların zaman zaman kendisine karşı şüpheli yaklaştığını ifade etti. “Burada ne işin var? Buraya nasıl geldin?” şeklindeki sorulara maruz kaldığını belirten Deryan, kendisini sürekli kanıtlama zorunluluğu hissettiğini dile getirdi. Bu durumun zorluğuna vurgu yaparak, “Her zaman bir şüphe var.” dedi.

GELECEK NESİLLERE BİR MESAJ

Deryan, Everest’e tırmandığında bu deneyimin yalnızca kendisi için değil, aynı zamanda 14 yaşındaki kızının hayali için de önemli olduğunu söylerken, zirveye ulaştığında beklemediği bir farkındalık yaşadığını ifade etti. “Gelecek nesil için, diğer kadınlar ve genç kızlar için, kendi yollarını çizmeleri, hayallerinin peşinden gitmeleri, engelleri aşarak yapmak istediklerini yapmaları adına devam etme sorumluluğunu taşıdığımı hissettim.” dedi. Ayrıca, Güney Kutbu’na 2023’te kayakla ulaşan ilk Lübnanlı kadın olarak, bir sonraki hedefinin Kuzey Kutbu’na varmak olduğunu da belirtti. Deryan, bir anne olarak şimdi daha derin bir hayat amacının olduğunu ve kızına kendi hayallerini öncelemesi gerektiğini öğretmek istediğini sözlerine ekledi.