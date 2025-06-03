Yüksekliği Hesaplayamayan Sürücü Hasar Verdi

OLAYIN GERÇEKLEŞTİĞİ YER VE ZAMAN

Bayrampaşa’da, bir sürücünün yükseklik hesabını yapamamasi sonucu kamyonet sıkıştı ve hasar gördü. Olay, saat 12.00 sularında Kartaltepe Mahallesi Fatih Caddesi’nde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, bir toptancıya mal bırakan sürücü, geri dönerken yüksekliği yanlış değerlendirince kamyoneti alt geçide sıkıştırdı.

KAMYONETTEKİ HASAR VE GÖRÜNTÜLER

Kamyonetin bir kısmı dışarıda kalırken, kasası parçalanmış durumda. Olayda herhangi bir yaralanma olmaması dikkat çekti. Sıkışan kamyonetin durumu, havadan çekilen görüntülerle belgelendi. Hasar gören kısmın vatandaşlar tarafından çıkarılırken, olay yerine çekici çağrıldığı öğrenildi.

TRAFFİK AKIŞINDAKİ SORUNLAR

Alt geçidin bulunduğu sokaktaki trafik akışının durması, olayın ciddiyetini artırdı. Kazayı duyan vatandaşlardan biri olan Mehmet Altun, “Kaza saat 12.00’de oldu. Bakkala geldi, ürün bıraktı. Yeni şoför olduğunu duyduk. Araba bu hale geldi” şeklinde konuştu.