Yükseköğretim Kurulu, 80 Program Açıyor

TÖRENDE BİR ARAYA GELEN İSİMLER

Turgut Özal Kongre ve Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen etkinlikte; Malatya Valisi Seddar Yavuz, İnönü Vakfı Başkanı Gülsüm Bilgehan, birçok üniversite rektörü, akademisyenler ve davetliler bir araya geldi.

ÜNİVERSİTELERE DESTEK

6 Şubat depremlerinin ardından Malatya’daki iki üniversitenin ciddi hasar gördüğünü ifade eden Özvar, “Deprem bölgesindeki öğrencilere yüzde 25 ek kontenjan sağladık. Özel öğrencilik ve kayıt dondurma gibi haklar da tanındı. Ayrıca, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya’da görev yapan akademik personelin geliştirme ödeneği oranı 18 ay süreyle yüzde 250’ye çıkarıldı. YÖK olarak bütün imkanlarımızla depremzede üniversitelerimizin yanındayız” dedi.

EĞİTİME KAPILAR AÇILDI

İsrail’in Gazze’de gerçekleştirdiği saldırılara dikkat çeken Özvar, savaş ve kriz ortamlarında eğitimlerini yarıda bırakmak zorunda kalan öğrencilere kapılarını açtıklarını belirtti. “Gazze’den gelen öğrencilerimiz Türkiye’de eğitimlerine devam ediyor. Sudan’daki iç karışıklıklar nedeniyle eğitimine devam edemeyen öğrenciler, Malatya, Niğde ve Konya’daki üniversitelerde misafir ediliyor. Aynı zamanda Suriye’den gelen öğrenciler de benzer şekilde üniversitelerimizde ağırlanıyor.” dedi. Özvar ayrıca, üniversitelerinden atılma riski taşıyan yahut atılmış uluslararası bilim insanları ve öğrencilere Türkiye’nin güvenli bir liman olduğunu vurguladı.

Özvar, konuşmasında geleceğin mesleklerine dair planlarını da açıkça paylaştı. Yapay zekâ odaklı programların 20 üniversitede başlatıldığını, bu yıl itibarıyla bu sayının 80’e çıkarılacağını açıkladı. “Ayrıca tarım ve sağlıkta dijitalleşmeye yönelik yeni lisans ve ön lisans programlarını da devreye alacağız. İnönü Üniversitesi’nden de bu alanda öncü çalışmalar bekliyoruz” diyerek, üniversiteleri yeni döneme hazırlanmaları konusunda teşvik etti.